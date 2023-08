Honor Back To School : une rentrée au top avec des offres inédites à ne surtout pas rater !

La rentrée est là ! C’est donc la fin des vacances, mais rassurez-vous ; ce n’est en aucun cas, celle des promos. La preuve avec le fabricant Honor qui, à travers sa promo Honor Back To School, propose une flopée de bons plans sur plusieurs de ses tout derniers smartphones. Disponibles jusqu’à la mi-septembre sur le site HiHonor et sur le site de l’opérateur Orange, ces offres exceptionnelles sont parfaites pour reprendre du bon pied.

Sur le site Honor

4 différentes offres sont à saisir sur le site officiel français de Honor jusqu’au 15 septembre 2023. Le fabricant a en effet choisi de casser les prix de deux smartphones de sa série Honor 90, ainsi que ceux de deux sa série Honor Magic. Au programme, de grosses remises immédiates, des cadeaux en nature, ainsi que des services additionnels offerts sur ces smartphones de dernière génération.

100 € de remise et de nombreux cadeaux offerts sur le Honor 90

Lancé en juillet dernier, le Honor 90 est l’illustration parfaite du smartphone au rapport performances/prix imbattable. Véritable roi du milieu de gamme, il est normalement commercialisé à partir de 599,90 €. Mais avec la promo Honor Back To School, vous pouvez vous l’offrir à 499,90 € grâce à une remise immédiate de 100 € !

Mais ce n’est pas tout ! Honor vous offre également, pour tout achat de ce modèle, une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 et un bracelet connecté Honor Band 7. Et pour couvrir efficacement votre smartphone contre d’éventuels sinistres, la maison vous offre également 6 mois d’assurance gratuitement.

Le Honor 90 Lite, plus accessible que jamais

Lancé quelques semaines avant le Honor 90, le Honor 90 Lite est l’un des meilleurs smartphones 5G à petits prix du moment. A cheval entre l’entrée et le milieu de gamme, il possède une fiche technique très bien fournie, pour un prix très attractif. Et c’est d’autant plus le cas avec cette promo qui fait passer son prix à 249,90 € au lieu de 299,90 €. Ce qui correspond à une réduction immédiate de 50 €.

Le genre de cadeau qui ne se refuse pas !

Le Honor Magic5 Lite sous la barre des 300 €, une aubaine !

Disponible sur le marché depuis le début de l’année, le Honor Magic5 Lite est un autre smartphone milieu de gamme au rapport qualité/prix optimisé.

Léger et puissant, il bénéficie d’une réduction immédiate de 80 € pendant la promo Honor Back To School et passe donc à 299,90 € au lieu de 379,90 €. A ce prix-là, ce smartphone 5G a vraiment tout pour plaire.

Remise et cadeaux sur le Honor Magic5 Pro

Actuel fer de lance du fabricant chinois, le Honor Magic5 Pro est un véritable bijou de technologie alliant puissance et technologie. Ses nombreux atouts en font le smartphone idéal pour les utilisateurs les plus exigeants.

Pour la rentrée, vous pouvez économiser 200 € sur son prix de vente grâce à un bon offert par le fabricant. Vous dépenserez ainsi seulement 999,90 € au lieu de 1199,90 €. En prime, la marque vous offre également une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro, ainsi qu’une coque de protection.

Chez Orange

Partenaire de cette opération spéciale rentrée, Orange propose deux offres canon valables jusqu’au 13 septembre sur les Honor 90 et Honor 90 Lite (sans carte SIM).

Jusqu’à 200 € d’économies sur le Honor 90

En achetant votre Honor 90 sur la boutique en ligne d’Orange, vous pouvez bénéficier d’une remise immédiate de 100 € sur le prix de vente conseillé (599 €). Et si, en plus vous faites reprendre votre ancien smartphone, un bonus sur reprise de 100 € vous est également offert.

Au final, vous revient à seulement 399 € au lieu de 599 € !

50 € de remise sur le Honor 90 Lite

Comme sur le site officiel du fabricant, le Honor 90 Lite se déleste de 50 € sur la boutique Orange, et est donc disponible à partir de 249 € au lieu de 299 €.

D’autres offres hi-tech à saisir

En plus de ces offres qui concernent ses smartphones, Honor propose également, dans le cadre de cette promo, des offres sur plusieurs autres de ses produits hi-tech. En voici deux qui valent bien le coup :

