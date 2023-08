Xiaomi Redmi Note 12 5G : Amazon propose ses 6 derniers exemplaires à moins de 180 € pour préparer la rentrée !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone d'entrée de gamme proposé par Xiaomi depuis mars 2023. L'objectif défini avec ce téléphone est simple, en faire le meilleur smartphone 5G d'entrée de gamme. Le pari semble réussi puisqu'il est difficile de trouver un réel défaut sur l'appareil. Avec son grand écran AMOLED qui se rafraîchit automatiquement jusqu'à 120Hz pour s'adapter aux jeux et vidéos, une puce Snapdragon 4 Gen 1 et surtout une batterie de 5000 mAh... On pourrait presque croire à du haut de gamme ! La 5G à pas cher n'a jamais été aussi possible qu'aujourd'hui suite à cette baisse de prix qui permet d'obtenir ce Xiaomi à vraiment pas cher, 179,90 € seulement pour un appareil que l'on peut trouver parfois à plus de 300 € chez certains marchands.

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles

: 6 ou 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Redmi Note 12 5G de Xiaomi est idéal pour le quotidien grâce à sa fiche polyvalente. Son écran AMOLED est probablement sa pièce maîtresse puisqu'il permet de jouer et regarder des vidéos avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. En termes d'autonomie, il est également puissant avec ses 5000 mAh qui rivalise aussi avec le haut de gamme.

Procurez-vous le Redmi Note 12 5G chez Amazon à moins de 180 € !

Xiaomi Redmi Note 12 5G : Amazon le fait passer sous les 180 €

Sorti à 299 €, et disponible à 269,99 € sur certains sites, vous pouvez le trouver à moins de 180 €, précisément 179,90 € sur Amazon ! De quoi offrir, par exemple, un nouveau smartphone à votre jeune qui fait sa rentrée des classes cette année ! Mais attention, il ne reste que 6 exemplaires disponibles, il risque de partir très vite.