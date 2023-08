Xiaomi 12T Pro : moins de 570 € pour ce téléphone haut de gamme qui franchit un seuil historique !

Le Xiaomi 12T Pro lancé en 2022 par le fabricant Xiaomi est l'un des smartphones les plus puissant du moment. Objectif principal avec 200 mégapixels, batterie 5000 mAh avec HyperCharge 120W, et puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, font de ce téléphone du très très haut de gamme. Et pas besoins d'aller très loin pour remarquer son écran Amoled de 6,67 pouces magnifique. Sorti à 799 € et trouvable jusqu'à 899 € aujourd'hui, il est possible de l'obtenir pour 566 € en ce moment à la Fnac !

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Le Xiaomi 12T Pro se démarque par sa fiche technique impressionnante et son prix extrêmement compétitif. Proposé à un tarif inférieur à 570 €, ce modèle surpasse bon nombre d'appareils haut de gamme récents. Que ce soit grâce à sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, son grad écran Amoled, son objectif de 200 Mpx, ou encore sa mémoire vive de 8 Go, ce téléphone offre des caractéristiques exceptionnelles à un prix sans pareil.

Profitez du Xiaomi 12T Pro à son prix le plus bas avec la Fnac

Le Xiaomi 12T Pro : la Fnac propose à 566 € ce haut de gamme !

La Fnac a baissé le prix du Xiaomi 12T Pro en ce moment pour le proposer à seulement 566 € ! Il s'agit d'un très bon smartphone qui permet de se faire plaisir pour préparer la rentrée, d'autant plus que la Fnac est un vendeur de confiance qui permet de recevoir votre appareil en toute sécurité.