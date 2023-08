Ne payez plus vos factures mobiles jusqu’en 2024 grâce à la nouvelle promo Forfait La Poste Mobile !

Ne payez plus de facture mobile jusqu'en 2024

Découvrez la nouvelle promo de La Poste Mobile qui fait vibrer la rentrée ! Si vous êtes à la recherche d'une offre téléphonique irrésistible, ne cherchez pas plus loin. Pour la rentrée, La Poste Mobile vous offre quatre mois d'abonnement gratuits pour tout nouvel abonnement sans engagement souscrit avant le 23 septembre inclus. Ne manquez pas cette opportunité en or pour faire des économies sur votre budget mobile. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un gros consommateur de données, La Poste Mobile a clairement tout prévu. Choisissez votre forfait mobile dès maintenant et profitez de quatre mois gratuits, vous assurant ainsi une rentrée en douceur et sans soucis sur le plan mobile.

Choisissez votre forfait sans engagement chez La Poste Mobile

La gamme de l'opérateur est composée de trois forfaits sans engagement dès 4.99€ par mois. Vous pourrez donc profiter de 4 mois offres en optant pour l'un de ces abonnements pas chers de l'opérateur :

Forfait 2H + 100Mo à 4.99€ :

Ce forfait est parfait pour ceux qui utilisent leur mobile pour rester joignable et appeler en cas d'urgence. Vous profiterez de 2 heures d'appels par mois, ainsi que des SMS et MMS illimités en France. Une mini enveloppe Web de 100 Mo est incluse chaque mois. Cette solution est idéale pour rester en contact sans compromettre votre budget.

Forfait 24/24 + 60Go à 10.99€ :

Si vous avez besoin de l'illimité et d'une confortable enveloppe Web, ce forfait La Poste Mobile est fait pour vous. Profitez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM. De plus, vous bénéficiez de 10Go de données depuis ces zones, ainsi que 60Go en France. Et si vous êtes à la pointe de la technologie, ajoutez simplement l'option 5G pour 5€ supplémentaires et profitez d'une expérience ultra-rapide.

Forfait 24/24 + 120Go à 10.99€ :

Pour les utilisateurs avides de données, ce forfait offre tout ce dont vous pourriez rêver. Avec des appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM, et 20Go depuis ces zones, vous êtes couvert partout où vous allez. De plus, en France, vous bénéficiez d'une généreuse allocation de 120Go. Comme pour l'offre précédente, l'option 5G est disponible pour 5€ supplémentaires si vous voulez un accès encore plus rapide.

J'EN PROFITE