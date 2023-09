IFA 2023 : Honor présente le smartphone pliant Magic V2 ultra fin

La marque Honor a finalement organisé un événement lors du salon IFA 2023 qui se déroule à Berlin pour présenter son nouveau smartphone pliant, le Honor Magic V2.

Rappelons que celui-ci a déjà été officialisé en Chine, mi-juillet. Ce téléphone se distingue comme étant le smartphone pliant au format livre le plus léger et le plus fin jamais présenté par la marque, pesant à peine 231 grammes et mesurant seulement 9,9 millimètres d’épaisseur une fois plié. Cette prouesse est rendue possible par l’introduction d’une nouvelle génération de batterie double Silicon-Carbone, dont l’épaisseur moyenne n'est que de 2,72 millimètres. Malgré sa finesse et sa légèreté, cette batterie garantit une capacité de 5 000 mAh, conférant au Honor Magic V2 une autonomie de premier plan.

En outre, Honor a également introduit une charnière en titane super-légère, une première dans l’industrie des smartphones pliants, ainsi qu’un nouvel acier exclusif qui renforce la robustesse et la durabilité du mécanisme de pliage. Le Honor Magic V2 a même obtenu la prestigieuse certification de durabilité de SGS, garantissant que sa charnière peut supporter plus de 400 000 pliages, avec une durée de vie estimée à dix ans à raison de 100 pliages par jour.

Quelle configuration pour les photos et quel chipset à bord ?

En ce qui concerne la photographie, le Honor Magic V2 est équipé d’une configuration de triple caméra à l’arrière. Il y a un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.9 qui profite d’une stabilisation optique, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture de f/2.0, et un téléobjectif de 20 mégapixels avec une ouverture de f/2.4. Pour les selfies et les appels vidéo, il est équipé d’un capteur à selfie de 16 mégapixels ouvrant à f/2.2.

Honor a également pris en compte le bien-être de ses utilisateurs au niveau de son écran interne qui mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déployé. On peut ainsi compter sur la technologie de modulation de largeur d’impulsion (PWM Dimming) de 3840 Hz, réduisant la fatigue oculaire et assurant un confort visuel optimal, même lors d’une utilisation prolongée. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran interne, mais également sur l’écran externe. Ce dernier mesure 6,43 pouces en diagonale et est incurvé d’un côté pour une meilleure prise en main. Honor annonce une luminosité maximale de 2500 cd/m² pour l’écran externe et de 1600 cd/m² pour l’écran interne.

Le smartphone est compatible avec les réseaux 5G. Il est aussi prêt à passer au Wi-Fi 7 lorsque la mise à jour sera disponible. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille, au niveau du profil. Notez également la présence d’un émetteur infrarouge pour transformer le mobile en une télécommande universelle. Pour fonctionner, le Magic V2 embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 16 Go de mémoire vive et plusieurs capacités de stockage interne. Il peut supporter la charge à 66 watts, mais ne permet pas de se recharger sans fil.

Le nouveau smartphone Honor Magic V2 sera disponible prochainement mais aucune date officielle n'a été annoncée ni de prix.