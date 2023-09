iPhone 15 : le point complet sur les rumeurs, design et caractéristiques

Selon les informations disponibles, la gamme iPhone 15 devrait suivre le schéma habituel avec quatre modèles : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou peut-être iPhone 15 Ultra). Ces distinctions entre les modèles Pro et non-Pro se font traditionnellement sur la base de la qualité de la caméra, du processeur et du design.

Apple semble revenir à des lignes plus arrondies pour l’iPhone 15, abandonnant les bords droits et anguleux qui caractérisaient les modèles précédents. Cette transition vers un design plus arrondi promet une meilleure ergonomie et une prise en main plus confortable. En outre, la « Dynamic Island, » l’encoche dynamique introduite avec l’iPhone 14 Pro, pourrait être généralisée à toute la gamme, marquant potentiellement la fin de l’encoche caractéristique introduite avec l’iPhone X en 2017. L’iPhone 15 Ultra se distinguera encore davantage en adoptant un cadre en titane, un matériau léger et coûteux, déjà utilisé dans l’aérospatiale. Cette décision pourrait contribuer à réduire le poids de l’appareil tout en lui conférant une touche de luxe supplémentaire. L’iPhone 15 Ultra serait également le roi des écrans sans bordures, avec des bords d’écran incroyablement fins, surpassant la concurrence actuelle. Cette caractéristique promet une expérience visuelle immersive.

Comme à son habitude, Apple introduirait de nouvelles couleurs pour ses iPhone 15. Les modèles standard pourraient être proposés en bleu tendre, vert menthe, et rose flashy, tandis que de nouveaux noms attrayants tels que « Dark Red » et « Dark Blue » sont envisagés pour les modèles Pro.

La connectique USB-C adoptée avec une charge plus rapide et des câbles assortis

L’Union européenne a imposé l’adoption d’un port USB-C pour tous les smartphones vendus en Europe d’ici fin 2024. Apple devrait donc enfin abandonner son port Lightning en faveur de l’USB-C, ce qui permettra d’utiliser un seul câble pour charger tous les appareils Apple. En plus de la compatibilité, Apple fournira des câbles USB-C assortis à la couleur du modèle d’iPhone choisi, ajoutant une touche esthétique. Le nouveau port USB-C devrait permettre une charge encore plus rapide, jusqu’à 35 watts, avec des câbles certifiés. Cette amélioration est bienvenue, car les concurrents ont depuis longtemps dépassé Apple en termes de vitesse de charge. Cependant, il est possible que la marque américaine limite la vitesse de transfert des données sur les modèles non-Pro en n’offrant que la norme USB 2.0, tandis que les modèles Pro pourraient bénéficier de l’USB 3.2 voire du Thunderbolt 3. L’iPhone 15 pourrait apporter des améliorations significatives au chargement sans fil MagSafe, grâce à une nouvelle norme de charge sans fil Qi2 développée en collaboration avec le Wireless Power Consortium (WPC). Cette norme offre une charge plus efficace, réduisant les pertes d’énergie et permettant une charge à 15W, à condition d’utiliser un chargeur MagSafe Apple ou certifié. Les capacités des batteries des iPhone 15 augmenteraient de manière significative par rapport aux modèles précédents, ce qui devrait améliorer l'autonomie, un critère essentiel pour de nombreux utilisateurs.



Encore un peu plus loin en photographie et des performances accrues

La photographie est un aspect crucial des smartphones, et l’iPhone 15 promet des avancées majeures. L’iPhone 15 Ultra devrait introduire un objectif périscopique permettant un zoom optique de x6 voire x10 sans perte de qualité. De plus, Apple collaborerait avec Sony pour intégrer des capteurs de nouvelle génération, offrant une capture de lumière améliorée pour des photos de qualité exceptionnelle, même en conditions de faible luminosité ou de contre-jour.

Les iPhone 15 et 15 Plus seraient équipés de la puce A16 Bionic, tandis que les modèles Pro et Ultra recevraient l’A17 Bionic, gravée en 3 nm, offrant une puissance accrue et une meilleure efficacité énergétique. Les premiers tests de mesure de performances indiquent une augmentation significative de la puissance de calcul, ce qui placerait Apple au sommet de la course aux processeurs de smartphones.

L’intégration du Wi-Fi 6E promet des débits plus rapides pour une meilleure expérience de navigation et de streaming. Les iPhone 15 Pro et Ultra pourraient bénéficier d’une luminosité d’écran impressionnante de 2500 cd/m², ce qui améliorera la lisibilité même en plein soleil.

Voilà pour les rumeurs les plus sérieuses concernant les iPhone 15. Il ne reste plus longtemps à patienter avant la présentation officielle et voir si ces dires s’avèrent exacts ou pas.