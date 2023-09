Samsung Galaxy S22 Ultra : moins 30 % sur ce smartphone haut de gamme ! Mais attention, il ne reste que 9 exemplaires

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone haut de gamme de chez Samsung sorti en 2022. Le S22 fait partie des meilleurs ventes de 2022 et est toujours un produit qui se vend très bien, et cela, grâce à la grande qualité de sa fabrication. Avec son écran Amoled, son processeur, ses puissants capteurs photos et une batterie de 5000 mAh, il n'a pas de défauts. En ce moment, le Samsung Galaxy S22 Ultra est seulement 879 € sur Amazon

Les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S22 Ultra

Écran : 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région)

Exynos 2200 ou Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (selon la région) Mémoire vive (RAM) : 12 Go ou 16 Go

12 Go ou 16 Go Stockage interne : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version)

128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (selon la version) Appareil photo principal : Quadruple capteur - 108 MP (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x)

Quadruple capteur - (principal) + 12 MP (ultra grand-angle) + 10 MP (téléobjectif 3x) + 10 MP (téléobjectif 10x) Caméra frontale : 40 MP

40 MP Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil et charge inversée

Le Samsung Galaxy S22 Ultra possède un écran AMOLED 120hz, de 6,8 pouces extrêmement agréable ainsi qu'un objectif principal de 108 Mpx pour son appareil photo... Il est à la fois puissant et autonome grâce à une batterie 5000 mAh qui lui permet de durer longtemps pour un smartphone de ce calibre.

Samsung Galaxy S22 Ultra : il est à moins 30 % en ce moment sur Amazon

Avec la sortie du S23 et même l'annonce du S24, le Galaxy S22Ultra de Samsung a vu son prix chuter ! Et pourtant, il agit d'un téléphone qui figure toujours parmi les meilleurs de sa génération et qui reste un monstre de puissance. Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste que 9 exemplaires sur Amazon, alors n'hésitez plus s'il s'agit d'un smartphone qui vous intéresse.