Samsung Galaxy Z Flip5 : ce marchand offre 32 % de remise immédiate sur ce tout nouveau smartphone haut de gamme !

Le Samsung Galaxy Z Flip5, tout nouveau smartphone pliant des écuries Samsung, est sortie il y a quelques semaines, et nous pouvons déjà le trouver avec presque 280 € de réduction sur Rakuten ! Et en plus avec la garantie officielle du fabricant.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un téléphone portable pliant très haut de gamme créé par le constructeur Samsung et lancé cette année. Lui et le Z Fold5 sont deux appareils sortis en même temps qui ont la particularité de se plier, le Fold horizontalement, et le Flip, verticalement. Cet appareil très est équipé des meilleurs composants du marché avec une puce Snapdragon 8+ Gen 2, ou encore un écran Amoled. En ce moment, Rakuten vous le propose pour 1061 €, c'est-à-dire avec 278 € de moins que sur son prix d'origine qui est de 1339 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme exceptionnel qu'il est impossible de ne pas remarquer grâce à sa combinaison de design unique et de technologies extrêmement avancées. Remarquable en termes de puissance grâce à la Snapdragon 8+ Gen 2, il se distingue par son design astucieusement conçu pour allier praticité et fonctionnalité, notamment avec sa capacité de pliage qui lui donne une forme rappelant celle d'une goutte d'eau au niveau de la charnière pour éviter que de la poussière puisse s'y introduire. Une fois déplié, son écran de 6,7 pouces offre une expérience parfaitement adaptée au streaming, au gaming et à de nombreuses autres activités, offrant ainsi une polyvalence exceptionnelle.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 : 32 % de réduction sur l'ancien prix de ce marchand

Proposé à 1339 € pour sa sortie il y a quelques semaines, le Samsung Galaxy Z Flip5 est en ce moment disponible avec 32 % de remises sur l'ancien prix du marchand proposant l'offre sur Rakuten, mais surtout, cela revient à 278 € de moins que le prix proposé directement par Samsung sur son store.