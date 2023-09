L’intégralité de la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro en fuite ?

Il y a peu, nous relayons le fait que la fiche technique du Redmi Note 13 avait été repérée dans les listes de l’organisme de certification des appareils électroniques TENAA. Maintenant, c’est au tour du Xiaomi Redmi Note 13 Pro d’être l’objet du repérage livrant les détails de ses caractéristiques.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Si on en croit le document publié sur le site TENAA, il semblerait que le Redmi Note 13 Pro soit équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels. On ne connait pas la fréquence de rafraîchissement de la surface d’affichage mais il serait étonnant que Xiaomi propose moins de 120 Hz étant donné qu’il s’agit de la fréquence des écrans installés sur les Xiaomi Redmi Note 12 et Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Logiquement, on trouvera un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour déverrouiller l’appareil. Ce dernier serait animé par un processeur ayant une fréquence d’horloge de 2,8 GHz avec 8 cœurs, sans plus de précision sur son nom. Il semblerait qu’il soit accompagné de 8, 12, 16 ou 18 Go de mémoire vive avec différentes capacités de stockage : 128, 256, 512 Go et 1 To. Le téléphone aurait une batterie d’une capacité de 4880 mAh. Le document ne précise pas la puissance de chargement supportée.

Un capteur de 200 mégapixels au dos pour la version Pro ?

Pour prendre des photos, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro serait équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour optimiser les portraits de 2 mégapixels. À l’avant, le téléphone serait doté d’un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, le mobile aurait des dimensions de 161,43x74,2 mm pour une épaisseur de 9 mm et un poids de 204 grammes.

Il est encore très tôt pour savoir si ces informations sont exactes. Nous attendons les prochains Redmi Note 13 d’ici le début de l’année prochaine, du moins pour une présentation en Chine avant des annonces sur les modalités de commercialisation en Europe. D’ici là, nous devrions avoir d’autres sources qui pourront venir confirmer ou contredire cette première fuite de caractéristiques.