Vos smartphones haut de gamme préférés plus accessibles que jamais grâce à LA DOUBLE REPRISE de Pixmania

Acheter un smartphone Premium dernier cri, ça coûte cher ! Et même en profitant des différentes promos et autres facilités de paiement proposées aujourd’hui par les différents sites marchands, l’investissement initial nécessaire est souvent rédhibitoire. Mais avec LA DOUBLE REPRISE développée par Pixmana, tout cela est en passe de changer. A travers cette formule de paiement inédite, le spécialiste en ligne du mobile promet de rendre plus abordables que jamais, les smartphones de vos rêves.

Comment fonctionne LA DOUBLE REPRISE ?

Véritables bijoux aux atouts technologiques et esthétiques toujours plus avancés, les smartphones Premium proposés depuis quelques années sont affichés à des prix qui ne cessent de grimper. On a beau être fan de high-tech et s’en donner les moyens, chaque nouvel achat nécessite un budget conséquent que l’on ne peut malheureusement pas tous se permettre de débourser cash.

Plusieurs opérateurs et marchands proposent déjà des offres incluant des facilités de paiement, mais soit les montants des mensualités sont exorbitants, soit c’est celui du paiement initial à l’achat qui est trop élevé.

Pour remédier à cela, la nouvelle formule de Pixmania dénommée LA DOUBLE REPRISE propose une facilité de paiement en 24 fois, mais avec en prime, la prise en compte directe de réductions sur le montant de la mensualité.

Lesdites réductions concernent :

La reprise de votre ancien smartphone à un prix équitable ;

L’engagement de rachat de votre nouveau smartphone par Pixmania après les 24 mois d'utilisation.

Grâce à cette formule, vous pouvez économiser jusqu’à 800 € sur le montant de certains des smartphones les plus avancés, mais aussi les plus chers du marché tels que l' iPhone 14 Pro Max ou encore le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Une solution avantageuse pour tous

Cette formule révolutionnaire présente plusieurs avantages, aussi bien pour les acheteurs que pour la planète. En effet, avec cette double reprise, Pixmania redonne clairement du pouvoir d’achat à tous les consommateurs français et offre aux férus de technologie, la possibilité de toujours disposer des derniers smartphones à la mode sans se ruiner.

Mais avec cette offre, Pixmania donne également un gros coup de pouce à l’achat responsable en garantissant une nouvelle vie à des milliers de smartphones. Désormais, plus question de jeter vos anciens smartphones ! Pixmania vous les rachète et vous fait profiter du service double reprise pour faire de grosses économies et vous offrir un nouveau joujou dernier cri payable à petits coups.

Plusieurs services additionnels

En plus des économies et de la facilité de paiement, LA DOUBLE REPRISE vous donne également droit à la garantie Pixcare qui couvre votre nouveau smartphone, ainsi que ses accessoires contre les risques habituels.

Leur offre ne s’arrête pas là, puisque vous pouvez en plus ajouter tous vos accessoires favoris à votre achat mensuel (AirPods, montre connectée, chargeur ou autres), tout cela dans un seul pack mensuel tout-en-un, enfin accessible.

Retenez enfin que l’offre double reprise de Pixmania est, pour le moment, réservée aux smartphones commercialisés par le marchand (neufs comme reconditionnés). Elle sera cependant disponible pour les autres produits hi-tech (tablettes, consoles, PC, etc.) dans les prochains mois.

JE PROFITE DE LA DOUBLE REPRISE CHEZ PIXMANIA