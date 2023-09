IFA 2023 : Thomson lance le nouveau smartphone Origin 679 Pro à un prix ultra agressif

C’est à l’occasion du salon IFA 2023 de Berlin que la marque Thomson a levé le voile sur un nouveau smartphone qui sera disponible dans les prochaines semaines en boutique. Il s’agit du modèle Origin 679 Pro. Celui-ci embarque un écran LCD de 6,79 pouces affichant une définition de 720x1640 pixels et bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour proposer des défilements aussi fluides que possible.

Le mobile est animé par la puce Unisoc T606 associé à 4 Go de mémoire vive et la possibilité de profiter d’une mémoire interne de 64 Go (théoriques). Notez qu’il est possible d’ajouter une carte mémoire micro SD pour plus de capacité de stockage. Le smartphone dispose d’une prise audio pour brancher un casque, sans passer par un adaptateur.

Une configuration photo qui peut faire le job

Le nouveau smartphone Thomson Origin 679 Pro est équipé d’un capteur photo principal, à l’arrière, de 20 mégapixels accompagné d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour se prendre en selfie ou passer des appels vidéo, le téléphone est doté d’un capteur de 16 mégapixels à l’avant.

Le smartphone est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Il fonctionne sous Android 13 avec la promesse de 3 ans de mises à jour Android et de sécurité, selon Thomson. Plutôt grand, le Thomson Origin 679 Pro fait 171,2 mm de haut pour 78 mm de large et 8,95 mm de profil. Sur la balance, comptez sur un poids de 198 grammes. Le téléphone est décliné en noir ou en bleu avec un très beau dégradé vers le blanc.

Le nouveau smartphone Thomson Origin 679 Pro sera très prochainement disponible pour un prix de 99 €.