Free, B&You, RED by SFR : quel forfait mobile à 5 € choisir pour débuter l’année avec une formule sans engagement ?

Free, B&You, RED by SFR proposent tous les trois des forfaits à 4,99 € avec des communications illimités et 5 Go de données mobiles, ce qui est très intéressant puisque les opérateurs tels que Orange, Bouygues Telecom et SFR auront plutôt tendance à proposer des forfaits avec uniquement 2 heures d'appels et 100 Mo d’Internet.

RED by SFR propose un forfait pas cher

RED by SFR est comme son nom le laisse entendre, l’opérateur low-cost de SFR. Celui-ci propose quatre forfaits pas chers différents qui ont la particularité en ligne d’être paramétrables avec plusieurs options, que ce soit la 5G, plus de gigas en métropole ou à l’international. La formule qui nous intéresse aujourd’hui est celle à 4,99 € proposant 5Go d’enveloppe web que vous pouvez utiliser en métropole. Avec ce volume, vous obtenez 6 Go en UE et dans les DOM. Une offre intéressante donc puisque ce forfait marque d’emblée qu’il peut vous servir à voyager, ou à faire voyager vos enfants. Il s’agit d’une bonne formule pour pouvoir communiquer avec eux quand ils sont en voyage scolaire par exemple. Il est d’ailleurs possible de faire en sorte pour 5 € de plus par mois que ce forfait ait 30 Go en UE et dans les DOM. Côté communication, appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, même depuis l’Union européenne et les DOM.

B&You propose de son côté un forfait 5Go pour 4,99 €

B&You est la gamme de forfaits pas chers et sans engagement proposés par Bouygues Telecom. Depuis peu, la marque a modifié l'apparence de son site Internet qui ressemble un peu plus à celui de RED by SFR en laissant la possibilité de paramétrer son offre soi-même avec différentes options. Grande différence avec le forfait de RED, celui-ci permet de choisir la 5G en option pour 3 € de plus par mois. Moins axé sur l'international et plus sur le local, vous obtenez des appels, SMS et MMS illimités vers la France, mais tout de même la possibilité d'appeler vers la France depuis l’UE et les DOM, zones où vous aurez également 5 Go comme à la maison.

Free, un forfait boosté !

De son côté, Free n’a pas besoin de passer par des offres low-cost car ses offres de base sont parmi les plus intéressantes du marché. Historiquement, c’est l'arrivée de Free avec ses forfaits ultra compétitif qui a obligé la concurrence à baisser ses prix, ce qui me permet aujourd’hui en France de jouir des prix parmi les plus bas d’Europe, et oserait-on le dire, du monde ! La plus petite formule de Free propose 2 heures d'appels et 5Mo, c'est beaucoup moins bien que les deux offres précédentes… Certes, mais ce que nous n'avons pas mentionné, c’est que cette offre à seulement possède une option au prix de 2,99 € qui transforme ce forfait en un forfait 5Go avec des appels, SMS et MMS illimités ! Nous nous retrouvons donc avec un tarif de 4,99 € égal à celui des forfaits low-cost précédents. Gros avantage avec cette formule, si vous êtes abonnés à une Freebox, il coûte 2 € de moins !