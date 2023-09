Zoom sur l'opérateur B&You et ses promos mobiles irrésistibles !

Connaissez-vous B&You ? Il s'agit de la marque de l'opérateur de réseau Bouygues Télécom spécialisée dans les forfaits mobiles sans engagement et à petit prix. Bonne nouvelle : en cette rentrée, B&You met le paquet pour séduire de nouveaux abonnés, avec des offres promotionnelles vraiment attractives. On fait le point dans cet article !

Découvrez vite cette Série Spéciale 130 Go en 5G signée B&You

C'est sans doute l'un des meilleurs bons plans de ce mois de septembre, idéal pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d'une belle enveloppe data en 5G sans se ruiner : en ce moment, l'opérateur propose un forfait mobile en série limitée, incluant :

130 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine sur le réseau 5G de Bouygues Télécom . Profitez pleinement de votre smartphone grâce à une vitesse de connexion inégalée !

de données mobiles utilisables en France métropolitaine sur le . Profitez pleinement de votre smartphone grâce à une vitesse de connexion inégalée ! 30 Go de données mobiles utilisables depuis les pays européens et l'Outre-mer ;

les appels, SMS et MMS illimités partout dans l'Hexagone.

Le forfait mobile sans engagement est affiché à seulement 15,99 €/mois, sans condition de durée. Pour un forfait 5G, difficile de trouver mieux !

5 Go, 20 Go, 200 Go : il y en a pour toutes les envies chez B&You

La marque de Bouygues Télécom a également pensé aux consommateurs de data plus modérés, en proposant deux forfaits mobiles pas chers incluant la téléphonie illimitée en France métropolitaine :

un forfait 4G avec 5 Go de data utilisables partout en Europe et dans les DOM, au prix cassé de 4,99 €/mois , même après un an d'abonnement ;

utilisables partout en Europe et dans les DOM, au prix cassé de , même après un an d'abonnement ; un forfait 4G avec 20 Go de data (14 Go en Europe et Outre-mer), affiché à seulement 9,99 €/mois.

De quoi rester connecté tout en préservant son budget !

Enfin, pour les vrais datavores, l'opérateur propose un forfait mobile 4G doté d'une superbe enveloppe de 200 Go de données mobiles (25 Go en Europe et dans les DOM), à 19,99 €/mois, toujours sans conditions de durée. En prime, l'option 5G est au prix mini de 3 €/mois !

Alors, avez-vous fait votre choix ?

Je découvre les super promos mobiles signées B&You