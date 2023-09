Vous avez besoin d'un forfait mobile pas cher et doté d'une belle enveloppe data ? Voici notre Top 3 des forfaits 80 Go à petit prix !

Lorsqu'on parle téléphonie mobile, nombreux sont les consommateurs qui ne jurent que par les opérateurs de réseau traditionnels que sont Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Pourtant, saviez-vous qu'une dizaine d'opérateurs virtuels commercialisent des offres mobiles généralement bien plus attractives ? D'un point de vue technique, vous ne verrez aucune différence, puisque ces MVNO utilisent l'un des 4 réseaux mobiles existants. En revanche, votre porte-monnaie vous dira merci ! Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 3 forfaits mobiles 80 Go qui valent le détour.

Chez RED by SFR, modulez votre forfait 80 Go en fonction de vos envies

La marque de forfaits mobiles sans engagement de SFR propose un forfait 4G qui comprend une enveloppe data de 80 Go en France métropolitaine ainsi que 16 Go depuis l'Outre-mer et les pays de l'Union européenne. Les appels, SMS et MMS sont illimités sur ces mêmes zones.

Son prix ? Seulement 11,99 €/mois. Selon vos besoins, vous pouvez également opter pour :

l' option 5G pour 3 €/mois supplémentaires ;

pour 3 €/mois supplémentaires ; l'option data boostée à l'étranger à 5 €/mois : 30 Go depuis l'Outre-mer et les pays de l'Union européenne ainsi que 20 Go (décomptés des 30 Go) depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre.

NRJ Mobile vous propose un forfait 80 Go à moins de 10 €/mois sur le réseau Bouygues Télécom

Chez NRJ Mobile, le prix du forfait 80 Go est encore plus attractif : seulement 9,99 €/mois, sans condition de durée !

Avec ce forfait sans engagement, bénéficiez du réseau 4G de Bouygues Télécom et de la téléphonie illimitée dans l'Hexagone. En voyage en Europe et dans les DOM, restez connecté grâce à l'enveloppe data de 13 Go incluse dans l'offre.

Prix imbattable pour cette Série Spéciale 80 Go en 5G signée Lyca Mobile

Toujours sur le réseau Bouygues Télécom, cette offre à durée limitée est tout simplement inégalée : profitez de 80 Go de données mobiles en 5G dans l'Hexagone, de 7,40 Go en 4G dans l'Union européenne et des appels et SMS illimités en France pour le prix fou de 7,99 € par mois (ou, pour être précis, par tranche de 30 jours).

À noter : l'offre est réservée aux nouveaux clients Lyca Mobile, opérateur britannique fiable opérant depuis une dizaine d'années en France. Assurément, ce forfait pas cher présente l'un des meilleurs rapports qualité-prix de cette rentrée !