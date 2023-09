Keynote Apple 2023 : les iPhone 15 sont là ! Résumé et principales annonces de la conférence de presse annuelle d’Apple

iPhone 15 et iPhone 15 plus : des iPhone 14 Pro revisités ?

Après son speech d’entrée et la présentation de deux nouvelles Apple Watch (l’Apple Watch 9 et l’Apple Watch Ultra 2), Tim Cook est assez vite passé à la « révélation » proprement dite avec les deux premières stars de la soirée : l’iPhone 15 et l’iPhone Plus.

Comme c’est désormais la règle depuis qu’Apple a adopté sa nouvelle nomenclature, les deux premiers modèles de la nouvelle famille sont identiques, exceptions faites de leurs dimensions et de la taille e leurs écrans respectifs.

L’iPhone 15 se dote ainsi d’une dalle de 6,1 pouces, tandis que celle de l’iPhone 15 Plus offre une diagonale de 6,7 pouces. Ces deux écrans sont de type Super Retina XDR OLED avec la compatibilité HDR 10 et une luminosité maximale pouvant atteindre les 2000 nits pour un confort visuel optimal. Le Ceramic Shield d’Apple est, bien entendu, au rendez-vous pour garantir une protection quasi toute-épreuve.

Comme attendu, les deux appareils intègrent le fameux Dynamic Island qui était réservé aux déclinaisons pros sur la précédente génération. Autre innovation majeure très attendue : la présence d’un port USB-C. Fini donc le port Lightning emblématique de la marque américaine !

La présentation de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus a également mis en avant le nouveau capteur arrière principal de 48 mégapixels qui équipe les deux smartphones. Il est associé à un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels pour des vues précises et détaillées.

Dans ce registre, Apple promet également un meilleur effet bokeh pour un mode portrait plus net.

Côté processeur, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus embarquent la puce A16 Bionic, dont les excellentes performances font déjà le bonheur des utilisateurs d’iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : toujours plus loin

Le clou de cette conférence a naturellement été la présentation des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. C’est le lieu de faire remarquer que, contrairement à ce dont faisaient état certaines rumeurs de dernière minute, il n’y aura donc que 4 déclinaisons de l’iPhone 15, et non 5 !

Représentant le nec plus ultra de la marque américaine, les deux déclinaisons Pro de l’iPhone 15 arborent un look plus raffiné que leurs congénères, avec de magnifiques finitions en titane. L’effet premium est donc bien au rendez-vous !

Les deux modèles qui se distinguent par leurs mensurations (écran de 6,1 pouces pour l’iPhone 15 Pro et 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max) mais partagent la même puce : l’A17 Pro Bionic, un processeur gravé en 3nm, dont les performances sont annoncées comme époustouflantes.

Côté photo, les modèles Pro accueillent un nouveau capteur principal de 64 mégapixels capable de prendre des photos d’excellente qualité, même en faible luminosité. Un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique (x3 pour le Pro et x5 pour le Pro Max) l’accompagnent pour des résultats dignes des caméras professionnelles. Sur ce plan, la promesse d’Apple reste la même.

Prix et date de lancement des iPhone 15

Tous les iPhone 15 sont disponibles en précommande à partir du vendredi 15 septembre et seront officiellement disponibles à la vente à partir du 22 septembre 2023.

En ce qui concerne les prix, les iPhone 15 sont globalement assez proches de ceux de la génération précédente :