Google Pixel 7 : 190 € de réduction sur le porte étendard de Google en attendant les Pixel 8 grâce à la Fnac

Le Google Pixel 7 est le smartphone le plus récent mais aussi le plus puissant de Google. En ce moment, la Fnac permet de se procurer cet appareil à 459 € contre les 649 € proposés directement par Google, une très grosse réduction qui permet de se procurer cet excellent haut de gamme avec un prix très accessible.

Le Google Pixel 7 a été lancé sur le marché par Google en 2022, et est un smartphone haut de gamme qui excelle dans la photographie. Les Google Pixel 8, 8 Pro, voire le 8a vont arriver dans les mois à venir, ce qui entraîne une baisse significative du prix du Google Pixel 7 sur certaines plateformes, notamment sur la Fnac, où il est actuellement proposé à 459 €, un prix vraiment très bas. Commercialisé à 649 € par Google on peut dire que les 190 € de baisse de prix font vraiment du bien !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Google Pixel 7 est renommé pour la qualité de ses photos, grâce à la combinaison de ses objectifs de haute qualité et de son logiciel de post-traitement. En ce qui concerne l'écran, il dispose d'une technologie OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui, bien que ne représentant pas le summum, offre toujours une excellente qualité d'affichage. Équipé de la puissante puce Google Tensor 2 et de 8 Go de RAM, il offre des performances solides. Un autre atout majeur réside dans son autonomie, qui peut aller jusqu'à 72 heures en mode ultra-économie d'énergie, ce qui est impressionnant.

Google Pixel 7: il est à 459 € sur la Fnac

Le Google Pixel 7 est actuellement à 459 € sur la Fnac, par rapport au 649 € proposés par Google, cela fait 190 € de réduction ! Une très bonne nouvelle puisque la Fnac est un marchand de confiance ! En plus avec la Fnac, la livraison est gratuite et rapide.