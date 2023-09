Prix fracassé pour la vente flash du smartphone gaming Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Asus propose plusieurs smartphones, dont des modèles dédiés au gaming. Il s’agit de la série des ROG Phone. Récemment, la marque a proposé sur le marché une édition spéciale, le ROG Phone 6 Batman Edition.

Ce smartphone au look racé est doté d’une configuration parmi les plus musclées pour permettre de jouer à tous les derniers jeux avec un maximum de jouabilité et d’ergonomie notamment grâce à des gâchettes sensitives précises et un écran de très haute qualité. Ce dernier mesure 6,78 pouces sur une dalle AMOLED avec une compatibilité HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz au maximum. Une autre caractéristique qui permet de prendre l’avantage dans les jeux, c’est le taux d’échantillonnage proposé par l’écran qui est ici de 720 Hz, parmi les plus rapides du marché.

Longue autonomie et le plein de performances

Les parties peuvent durer des heures entières grâce à une batterie de 6000 mAh intégrée et la possibilité de se recharger sur l’un des deux ports USB-C, sans gêner. Le smartphone est équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 9000+ associé à 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go. Il y a une prise casque et l’appareil est protégé contre les éclaboussures.

Le smartphone est livré dans un package spécial. Il comprend le téléphone, bien entendu, mais également des accessoires dans le thème Batman. Il y a notamment une coque de protection « Aero Case » Batman, un mini-projecteur Bat-Signal, un outil d’extraction Batarang avec support sur le thème de la ville de Gotham City ainsi qu’un étui de rangement avec une poignée pour être facilement transporté ou exposé.

Le smartphone Asus ROG Phone 6 Batman Edition va l’objet d’une vente flash exceptionnelle du 15 septembre jusqu’au 18 septembre 2023 sur le site Asus Store. Ce modèle exclusif est proposé à un prix de 777 € au lieu de 1229 €, ce qui correspond à une réduction de 452 €.



Je profite du Batman Day