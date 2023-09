Motorola annonce le edge40 Neo avec un capteur photo de 50 mégapixels et des couleurs exclusives Pantone

La gamme des smartphones edge40 s’étoffe avec l’arrivée du nouveau Motorola edge40 Neo. Celui-ci se distingue dès le premier regard par un design minimaliste. Avec une épaisseur de seulement 7,79 mm, il arbore des courbes subtiles qui fusionnent avec son écran incurvé. Le téléphone est décliné en trois couleurs exclusives, développées en collaboration avec Pantone : Caneel Bay (bleu), Soothing Sea (vert) et Black Beauty (noir). Le edge40 Neo propose également deux options de couleurs en Vegan Leather, offrant un toucher doux.

Le smartphone Motorola edge40 Neo est équipé d’un écran avec une dalle AMOLED et une définition 1080x2400 pixels soit Full HD+ avec une diagonale de 6,5 pouces. Il a la particularité d’être incurvé sur les 2 côtés évitant d’accrocher les bords lorsqu’on veut faire des gestes pour naviguer dans les menus, par exemple. Le mobile est animé par le processeur MediaTek Dimensity 7030. Celui-ci promet de belles performances, suffisantes pour les usages du quotidien, et même plus. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notez l’impossibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. L’appareil supporte deux cartes SIM simultanément et il est compatible eSIM. On peut compter sur la compatibilité avec les réseaux 5G et du Wi-Fi 6E à bord, pour des échanges rapides. La batterie de 5000 mAh du edge40 Neo est associée à une charge de 68 watts.

Un capteur de 50 mégapixels au dos et un modèle de stabilisation

Pour le edge40 Neo, Motorola a intégré le capteur photo principal du edge40 Pro qui bénéficie d’une stabilisation optique et qui peut utiliser la fonction Horizon Lock permettant de bloquer l’horizontal et de pouvoir faire tourner l’appareil jusqu’à 360 degrés, tout en gardant le sujet parfaitement droit. Ensuite, il y a le même capteur ultra grand-angle que sur les smartphones pliants Razr 40 et Razr 40 Ultra, à savoir un module de 13 mégapixels capable de gérer à la fois les photos en mode macro et ultra grand-angle. Il y a un capteur de 32 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie.

Le edge40 Neo bénéficie d’une certification IP68. Il est donc résistant à la poussière, à la saleté et au sable, et peut être immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommages. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Il est stéréo et Motorola promet deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour sécurité.

Le smartphone Motorola edge40 Neo sera disponible au prix de 399 € en trois couleurs signées par Pantone : Caneel Bay, Soothing Sea et Black Beauty. Il sera disponible dans les principaux points de vente physiques et en ligne à partir de mi-septembre 2023. Pour le lancement, Motorola propose une offre valable du 25 septembre au 12 novembre 2023 : pour l’achat d’un edge40 Neo, Razr40 ou Razr40 Ultra, les utilisateurs recevront gratuitement une paire d'écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II d’une valeur de 295 €.