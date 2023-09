Google Pixel 7a : ne ratez pas les 100 € de réduction sur cet excellent smartphone de Google !

Le Google Pixel 7a est un téléphone portable de gamme intermédiaire qui a été conçu par Google. La marque s’affirme de plus en plus comme un concurrent très important pour Apple et Samsung, et ce n'est pas ce Pixel 7a qui va nous faire dire le contraire ! Polyvalent, puissant, avec un très bon appareil photo, le smartphone est initialement affiché à 509 €, mais en ce moment Cdiscount le propose à 405 €. Une très belle baisse de prix à ne pas rater pour tous les fans de bonnes technologies.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a se démarque des autres smartphone de milieu de gamme par ses caractéristiques de pointe, notamment ses 8 Go de RAM, sa puce Google Tensor 2, son appareil photo de haute qualité et son écran OLED. Ces atouts en font un smartphone milieu de gamme d'exception, rivalisant presque avec certains modèles haut de gamme.

Le Google Pixel 7a est déjà en réduction sur Cdiscount!

Le Google Pixel 7a est en ce moment à 405 € au lieu des 509 € proposé par Google, et cela, grâce à Cdiscount ! En plus, ce marchand permet de vous faire livrer gratuitement et le produit est vende avec une garantie légale de 2 ans !