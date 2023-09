Samsung Galaxy A54 5G : un très bon smartphone à prix écrasé sur Amazon avec ses 60 € de réduction

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone 5G de milieu de gamme qui fait partie de la gamme des A de Samsung. Depuis quelques années, cette gamme propose de plus en plus de modèles de grandes qualités, et le Galaxy A54 s'inscrit dans cette tendance, tant et si bien que l'on pourrait vraiment dire de lui qu'il est une déclinaison moins onéreuse de la gamme S de Samsung, leurs haut de gamme. Il faut dire que le A54 possède des composants qui auraient largement été associés à du haut de gamme peu d'année en arrière. En ce moment, vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy A54 5G sur Amazon avec 60 € de moins que le prix proposé directement par son constructeur Samsung. 369 € pour un smartphone lancé cette année à 499 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 5G est un appareil robuste et élégant que l'on peut qualifier sans hésitation aucune de polyvalent. Il ne se concentre pas sur un seul aspect de sa fiche technique, mais se veut pluriel et ubiquiste en proposant une expérience d’utilisation adaptée au grand public d'aujourd'hui. Pour cela, il se dote d'un grand et magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces qui se montre fort pratique pour regarder des programmes vidéos, que ce soit Netflix, YouTube ou Twitch, mais aussi pour jouer à des jeux mobiles. Ses 6 Go de RAM sont efficientes pour soutenir la puce Exynos 1380 embarqué par le A 54 qui permet de le faire tourner bien mieux que son prédécesseur le A53.

Samsung Galaxy A54 : disponible à moindre prix

Le Samsung Galaxy A54 est disponible auprès d'Amazon avec 60 € de moins que son prix de base, c'est-à-dire 369 € au lieu de 429 €. Une très bonne réduction pour un téléphone qui flirt aisément avec le haut de gamme. Si vous souhaitez un bon téléphone, puissant et polyvalent, il se peut que le A 54 5G soit ce qu'il vous faut. Les prix bougent rapidement sur Amazon, alors n'hésitez plus !