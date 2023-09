Qualcomm présente son nouveau chipset Snapdragon 7s Gen 2 pour les mobiles de milieu de gamme

Qualcomm, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des puces mobiles, a récemment annoncé le tout nouveau Snapdragon 7s Gen 2, un chipset gravé en 4 nm qui marquera son entrée sur le marché grâce au Redmi Note 13 Pro de Xiaomi. Cette annonce a suscité un certain étonnement, car elle introduit un nom de modèle inédit dans la gamme Snapdragon 7 de Qualcomm. Jusqu'à présent, nous n’avions vu ni le Snapdragon 7 Gen 2 ni le Snapdragon 7s Gen 1, mais ce nouvel ajout semble apporter une dimension supplémentaire à la série.

D’après les informations disponibles jusqu'à présent, le Snapdragon 7s Gen 2 se distingue par la répartition de ses huit cœurs de processeur, qui sont équitablement divisés entre les clusters d’efficacité et de performance. Cette caractéristique le rapproche du Snapdragon 7 Gen 1, bien qu'il ne bénéficie pas du cœur de performance présent dans le Snapdragon 7 Plus Gen 2. Cependant, de nombreux détails demeurent encore inconnus, notamment en ce qui concerne le GPU utilisé, bien que Qualcomm ait confirmé qu'il serait commercialisé sous la marque Adreno. De plus, le modem Snapdragon X62 du Snapdragon 7s Gen 2 est légèrement moins performant que ceux des autres chipsets de la série Snapdragon 7, ce qui peut être perçu comme un compromis pour atteindre un prix plus abordable.

Un chipset ultra connecté et supportant la charge rapide

Le Snapdragon 7s Gen 2 intègre également un système Qualcomm FastConnect 6700, bien qu'il soit moins performant que celui de ses homologues. Les connexions Bluetooth sont assurées par Bluetooth 5.2, une version antérieure à la 5.3. En ce qui concerne la technologie de charge, il est intéressant de noter que Qualcomm a opté pour le QuickCharge 4+ plutôt que les versions plus récentes.

Un autre point à noter est le processeur de signal d'image (ISP) Spectra du Snapdragon 7s Gen 2, qui est moins puissant que celui de ses prédécesseurs. Il est capable de gérer des configurations d'appareils photo simples de 48 mégapixels, doubles de 32 + 16 mégapixels ou triples de 16 + 16 + 16 mégapixels. Cela peut être perçu comme un choix stratégique pour répondre aux besoins des utilisateurs moins exigeants en matière de photographie. Un aspect intéressant est la position du Snapdragon 7s Gen 2 dans la hiérarchie des produits de Qualcomm. La société l’a placé en dessous du Snapdragon 7 Gen 1 dans la série 7, ce qui peut soulever des questions quant à sa position sur le marché par rapport aux autres modèles.

Qualcomm prévoit de commercialiser cette puce sous le nom de modèle SM7435-AB, et il sera intéressant de suivre de près son évolution et ses performances à mesure qu'elle fera son entrée sur le marché dans les prochains mois. Plusieurs marques semblent déjà intéressées par ce chipset pour leur appareil à venir.