Présenté comme un concept, Honor commercialise finalement son smartphone pliant V Purse mais uniquement en Chine

La marque Honor vient d’annoncer le lancement de son dernier produit, le Honor V Purse, lors d'un événement de lancement à Shanghai, en Chine. Ce smartphone pliant vers l'extérieur est exceptionnellement fin et élégant, mesure seulement 8,6 mm une fois plié et 4,3 mm une fois déplié, établissant ainsi un nouveau record de finesse sur le marché des smartphones pliants. Pour la première fois, Honor transforme un concept en un produit commercial rapidement après l'avoir présenté lors de l'IFA cette année. Le Honor V Purse incarne la synergie entre la mode et la technologie, offrant une option originale et élégante pour les consommateurs à la pointe de la mode.

George Zhao, CEO de la marque a déclaré : « Les consommateurs d'aujourd'hui s'attachent à mener un style de vie branché et tourné vers le digital. Pour répondre à ces besoins, Honor imagine et définit le futur des smartphones, en lançant le Honor V Purse, l'alliance parfaite entre innovation de pointe et design chic. »

Design et technicité

Le Honor V Purse est le smartphone pliant le plus fin au monde, mesurant seulement 8,6 mm une fois plié et 4,3 mm une fois déplié. Malgré sa finesse, il ne pèse que 214 grammes, offrant aux utilisateurs la polyvalence d'un grand écran pliable sans le poids des pliants conventionnels. Cette finesse est rendue possible grâce à la nouvelle charnière Honor, dotée de ressorts ultra fins de 1,2 mm et d'engrenages miniatures d'un diamètre de seulement 1,73 mm, garantissant à la fois robustesse et légèreté.

Le Honor V Purse transforme le smartphone pliant en une pièce de mode phygitale, avec des écrans personnalisables imitant le design d'un sac à main. Il est également livré avec des anses interchangeables et des chaînes pour une utilisation pratique comme un sac à main ordinaire. Déplier le smartphone est une expérience en soi, avec un fermoir déverrouillant l'écran en un clic. L'écran OLED flexible de 7,71 pouces du Honor V Purse offre une luminosité maximale de 1600 cd/m², selon la marque, garantissant une excellente visibilité en plein soleil. L'appareil intègre également des fonctionnalités de protection oculaire pour une expérience de lecture nocturne confortable.

En ce qui concerne la durabilité, le Honor V Purse a été soumis à des tests rigoureux, obtenant la certification 5 étoiles pour la résistance aux chutes et la résistance aux chocs de l'écran. Il est renforcé pour résister à l'usure quotidienne.

En termes de photographie, le Honor V Purse est équipé d'un capteur principal Sony IMX800 de 50 mégapixels, offrant des possibilités créatives pour les amateurs de photographie. Il dispose également d'un appareil photo ultra-grand angle et macro de 12 mégapixels. Le smartphone est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G qui est associé à 16 Go de mémoire vive et une capacité de 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne. Il est alimenté par deux batteries en silicone-carbone offrant une capacité totale de 4500 mAh, avec une technologie de collecte de charge à basse tension pour une charge plus rapide et fiable. Il fonctionne sous le tout nouveau MagicOS 7.2, qui apporte une multitude de fonctionnalités de connectivité intelligentes.

Le Honor V Purse est disponible en précommande uniquement en Chine, avec un prix de départ de 5999 RMB pour le modèle 16+256 Go soit l’équivalent de 770 € HT. Les couleurs disponibles sont le doré, le bleu et le noir.