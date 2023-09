Un forfait mobile 10Go pour 4,95€, c'est possible avec cet opérateur Low Cost

Vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher ? Ça tombe bien, dans cet article, on vous présente une offre proposée par un MVNO du groupe E.Leclerc : un forfait mobile avec 10Go à 4,95€ par mois ! Sans engagement, ce forfait illimité à prix mini est une aubaine pour les petits comme pour les grands !

Une offre mobile avec 10Go à prix mini

L'opérateur Low Cost du groupe E.Leclerc propose en ce moment une offre mobile de premier choix pour les petits budgets ! Il permet à tout un chacun de pouvoir s'offrir un abonnement pas cher, sans pour autant rogner sur l'enveloppe data. En effet, le forfait illimité 4G + de Réglo Mobile fournit jusqu’à 10Go pour surfer sur le net en France métropolitaine, et ce, pour la somme de 4,95€ par mois.

Avant de vous en dire plus sur les garanties de ce bon plan mobile, sachez que ce forfait est sans engagement. Vous aurez ainsi l'opportunité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à débourser.

Choisir ce forfait, c'est aussi vous assurer une bonne couverture réseau puisqu'il s'appuie sur le réseau SFR. Enfin, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel.

Les garanties de ce forfait pas cher

Pour 4,95€ par mois, vous bénéficiez de 10Go d'internet en France métropolitaine, dont 5Go dédiés à votre usage depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Qu'il s'agisse d'un séjour professionnel ou d'un voyage de loisir, vous aurez ainsi la possibilité de rester connecté !

De plus, depuis ces dernières destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS sans compter grâce à l'illimité.

Si les garanties sont intéressantes depuis l'étranger, l'opérateur vous invite néanmoins à en faire un usage raisonnable afin d'éviter tout surcoût éventuel.

JE PROFITE DE CETTE OFFRE