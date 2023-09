Xiaomi Poco X5 Pro 5G : grande réduction sur cet excellent milieu de gamme qui passe à petit prix

Le Xiaomi Poco X5 Pro est un smartphone 5G de milieu de gamme développé et mis sur le marché par son constructeur chinois Xiaomi. Version améliorée du Poco X5, le Poco X5 Pro est puissant malgré son prix, et offres des composants de qualité, notamment un appareil photo doté d'un objectif principal de 108 Mégapixels, ce qui est impressionnant compte tenu de son prix plutôt bas, même pour un milieu de gamme. Rakuten le propose en ce moment à 275 € au lieu des 329 € proposé directement par Xiaomi, un prix qui ne fait que hausser davantage l'excellent rapport qualité prix de cet appareil.

Fiche Technique du Xiaomi Poco X5 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : octa-core Snapdragon® 778G

octa-core Snapdragon® 778G Mémoire : 6 Go de RAM

6 Go de RAM Stockage : 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

: 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 108 MP

108 MP Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (67 W)

Le Xiaomi Poco X5 Pro a une excellent fiche technique. Côté écran, il est très bien équipé avec une dalle Amoled de 6,67 pouces, un grand écran qui ravira les fans de streaming et jeux mobiles. Avec 6 Go de RAM et une puce performante de Qualcomm, il est véritablement efficace. Sa batterie est également longue durée grâce à ses 5000 mAh. Mais bien sûr, ce qui impressionne le plus, c'est sa caméra avec un objectif principal de 108 mégapixels.

Le Xiaomi Poco X5 Pro à moins de 280 € sur Rakuten

Le Xiaomi Poco X5 Pro 5G est donc un très bon téléphone milieu de gamme avec un rapport qualité prix excellent. En ce moment, il est proposé sur Rakuten pour 275 € au lieu des 329 € que Xiaomi présente sur son site Internet. En plus, la livraison est gratuite et rapide.