Samsung Galaxy S21 FE 5G : ce haut de gamme est proposé avec plus de 200 € de réduction ! Il passe à moins de 300€ avec ce code promo !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone haut de gamme compatible avec la 5G qui a été lancé sur le marché en 2021 par Samsung, le constructeur coréen. FE sont les initiales de Fan Edition, car il s'agit de l'édition revisitée du Galaxy S21 suite aux demandes du public. Lancé à 759 €, mais disponible en ce moment chez Samsung pour 529 €, Rakuten le propose quant à lui à 325 € ! Avec le code promo RAKUTEN30, ce dernier passe même à 295€ !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est un très bon smartphone haut de gamme qui continue encore aujourd'hui faire des heureux grâce à une fiche constructeur solide. Il possède un grand écran Amoled avec une puce de Qualcomm, la Snapdragon 888, qui fait tourner l’appareil à merveille. Ses capteurs photos sont très bons et permettent des photos de qualité avancée, et sa batterie est solide et se recharge rapidement. On peut dire sans sourciller que cet appareil est puissant et polyvalent !

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à 325 €

Le Galaxy S21 FE 5G est actuellement disponible sur Rakuten à 325 €, contre 529 € sur le site de Samsung, soit une économie de 204 €. Bien que ce soit la version américaine, il est important de noter qu'elle est pleinement compatible avec les réseaux français. Le code promo RAKUTEN30 permet même de passer le prix du Galaxy S21 FE à 295€ seulement aujourd'hui, alors profitez-en vite avant qu'il ne soit trop tard !