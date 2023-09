iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, y a-t-il un problème de couleur ? Elle change à la chaleur

Apple a particulièrement insisté lors de la présentation des nouveaux iPhone 15 sur l’introduction du titane pour les cadres (châssis) de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Bien que ses avantages soient variés et nombreux, le titane présente également de nombreux défis, notamment des problèmes de coloration, du processus de fabrication jusqu'à une utilisation quotidienne. Maintenant, la société admet (discrètement toutefois) que vous pourriez constater quelques changements de couleur sur votre nouvel iPhone auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas.

Pourquoi l'iPhone 15 Pro change-t-il de couleur ?

Pour être clair, vous ne remarquerez probablement aucun changement de couleur sur la plaque arrière en verre de votre téléphone - le filament laminé sur ce panneau n'est pas en titane. Ce dont nous parlons, c'est du cadre qui entoure le châssis de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Le blogeur Andrew Clare a posté sur le réseau social X (anciennement Twitter) des photos du profil de son téléphone. On peut notamment y voir des marques d’empreintes sur cette bande de titane. En effet, tout comme la Statue de la Liberté et son revêtement en cuivre vert transformé par l'oxydation, le titane est sujet à l'oxydation et au changement de couleur lorsqu'il est exposé aux éléments - principalement la chaleur, mais aussi l'eau et l'huile. Bien que des traitements industriels puissent atténuer les effets de l'oxydation, rien ne peut être complètement étanche.

C'est ainsi que 9to5Mac a remarqué cet ajout récent à l'une des pages de support d'Apple détaillant la meilleure manière pour garder votre iPhone propre et brillant : « Pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, l'huile de votre peau pourrait temporairement altérer la couleur de la bande extérieure. Essuyer votre iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et sans peluches restaurera l'aspect d'origine. »

Eh oui, l'huile sécrétée par les canaux de notre peau pour la maintenir en bonne santé est la même huile qui peut donner à la finition Naturel Titane des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max une teinte légèrement différente. Le bout des doigts qui contient les empreintes digitales ont tendance à accumuler le plus d'huile, car ils sont censés entrer en contact avec de nombreux objets très souvent. De plus, la chaleur et l'humidité peuvent faire monter considérablement ces niveaux lipidiques. L'article publié sur le site de la marque à la pomme note également que les iPhone (tout comme la plupart des téléphones) disposent d'un revêtement oléophobe qui aide à empêcher les huiles d'interagir avec le matériau de base en dessous. Cependant, ces revêtements peuvent s'user avec le temps, notamment en entrant en contact avec des « produits de nettoyage et des matériaux abrasifs ». C’est la première fois qu’Apple utilise du titane sur un iPhone.

Comment puis-je éviter que votre iPhone 15 Pro change de couleur ?

Pour éviter le phénomène ou au moins tenter de le limiter d’arriver à une patine sombre, vous pouvez suivre les conseils d’Apple : un coup de chiffon doux et humide à appliquer de temps en temps. Rappelons que la marque propose son propre chiffon de polissage. Sinon, vous pouvez également vous procurer une coque de protection qui recouvre les boutons. À voir ce que cela donnera avec le temps et si les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max auront vraiment une suite sur le marché du reconditionnement.