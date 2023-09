Google Pixel 7a : il passe à moins de 400 € ! 110 € de réduction sur le Google Pixel 7a avec la Fnac

Le Google Pixel 7a est un smartphone moyen de gamme qui a été développé par Google et sorti il y a quelques mois. Effectuant une montée progressive sur le marché du smartphone, Google propose une expérience de plus en plus riche avec ses smartphones, notamment grâce au très riche écosystème numérique qu'il a mis en place au cours des années ! Polyvalent, puissant, avec une forte appétence pour la photographie, ce smartphone est proposé à 509 € par Google. Cependant, la Fnac, autre géant du Gafam, propose le Google Pixel 7a à moins de 400 € ! 399 € exactement.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a possède une excellentte fiche technique qui le rend à la fois robuste et très efficace dans de nombreuses tâches, notamment avec les 8 Go de RAM qu'il embarque et sa puce Google Tensor 2 développé directement par son constructeur afin d'être au maximum optimisée. Il possède un très bon appareil photo avec un objectif principal de 64 mégapixels, ce qui est plus élevée que la plupart des smartphones de sa gamme, et il possède un très bel écran OLED.

Le Google Pixel 7a est à moins de 400 € sur la Fnac

Le Google Pixel 7a est en ce moment à 399 € au lieu des 509 € proposé par Google sur son site internet de vente en ligne, et cela, grâce à la Fnac qui le propose avec 110 € de réduction ! Une super nouvelle, car la Fnac propose un service de qualité, que ce soit pour en termes de livraison et de rapidité.