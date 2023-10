Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G : Exceptionnellement à moins de 200€ chez ce marchand français pour le dernier jour des French Days !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G est un smartphone abordable sorti en début d'année par Xiaomi. Ce smartphone polyvalent est probablement ce qu'il y a de mieux sous la barre des 200€ actuellement ! Certes, il n'a pas la 5G mais il a d'excellents arguments pour vous faire craquer ! Son grand écran AMOLED offre une très bonne lisibilité, son capteur principal de 108 Mpx sera parfait pour réaliser de belles photos et sa batterie de 5020 mAh est l'une des plus grosse du marché. Son prix est également un point non négligeable, il est à moins de 200€ aujourd'hui chez Cdiscount !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5020 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède une belle fiche technique qui concurrence certains milieu de gamme. Sa puce n'est pas la plus puissante du moment, mais son écran, son triple capteur photo arrière et sa batterie en feront un parfait allié du quotidien ! Il vous permettra de prendre de belles photos avec une belle résolution et de naviguer de manière fluide grâce à ses 6Go de RAM.

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G : Cdiscount se lâche pour le dernier jour des French Days !

Profitez vite de la promo incroyable de Cdiscount sur ce Xiaomi avant qu'il ne soit trop tard ! Pour un budget de moins de 200€ et si la 5G ne vous intéresse pas, c'est clairement le meilleur smartphone en ce moment pour moins de 200€ !