Zoom sur les forfaits mobiles du moment chez cet opérateur bien connu pour ses offres sans engagement et économiques !

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile ? Vous allez certainement trouver votre bonheur parmi les forfaits pas chers et sans engagement de cet opérateur de réseau mobile connu pour ses offres à prix cassé ! De 5Go à 130Go, la 5G, des options pour l'étranger, des tarifs préférentiels... On vous dit tout dans cet article !

Les forfaits illimités à moins de 10€

RED by SFR met en avant en ce moment deux forfaits économiques à moins de 10€ par mois. Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement de téléphone dès que vous le souhaitez et sans frais.

La première offre est le forfait RED 5Go à 4,99€ par mois. Celui-ci est idéal pour les petits budgets et les garanties restent intéressantes. En effet, vous bénéficiez de 5Go en France métropolitaine ainsi que de 6Go lorsque vous vous déplacez en Europe (UE/DOM).

Le second forfait illimité et pas cher est l'offre RED 40Go. Celle-ci est au prix de 9,99€ par mois et vous permet de profiter de 40Go pour vous connecter depuis la France métropolitaine. 10Go sont mis à votre disposition pour surfer sur le web depuis l'Union européenne et les DOM. Ce forfait vous donne la possibilité de souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Avec ces deux forfaits, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM.

Plus de data pour moins de 16€

Si vous préférez un forfait mobile avec davantage de data, RED by SFR vous propose deux autres forfaits mobile avec de bonnes garanties. L'un comme l'autre vous permettra d'apprécier l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne.

Le forfait sans engagement à 11,99€ par mois vous offre une enveloppe data de 80Go en France métropolitaine et 16Go utilisables lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM). L'option 5G est accessible pour 3€ par mois.

Le forfait RED 130Go est, quant à lui, au prix de 15,99€ par mois. La vitesse 5G est incluse dans les garanties de cet abonnement mobile. Vous disposerez de 26Go afin de naviguer sur la toile en toute sérénité lorsque vous voyagerez à travers l'UE et les DOM.

Avec ces quatre forfaits mobile pas chers, vous avez l'opportunité de souscrire à une option spécial International, qui vous coûtera 5€ par mois. Parfaite pour les grands voyageurs, elle permet de profiter d'une enveloppe data de 30Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM, dont 20Go depuis les États-Unis, le Canada, la Suisse et Andorre !