Duel de forfaits mobile écolo à prix mini : quel forfait choisir entre la série limitée Oxygène et le forfait Source ?

Vous avez besoin d'un nouveau forfait mobile, mais êtes sensible à votre impact environnemental ? Ça tombe bien, on vous propose aujourd'hui un duel de forfaits écolo avec les opérateurs de réseau mobile attentifs à leur empreinte écologique. Découvrez celui qui vous conviendra le mieux entre la série limitée Oxygène et l'offre unique Source !

Deux opérateurs, une vision écologique

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile écolo, vous êtes au bon endroit. Prixtel et Source Mobile s'attellent tous deux à limiter leur impact écologique inhérent à l'utilisation des abonnements de téléphone mobile. Deux forfaits sortent du lot : l'offre unique Source de l’opérateur mobile de nouvelle génération Source Mobile et la série limitée Oxygène de Prixtel. Puisque ce sont des forfaits sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Chez Prixtel, le forfait Oxygène utilise le réseau SFR tandis que Source Mobile s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom. Vous pouvez ainsi vérifier, selon votre lieu d'habitation, quelle couverture réseau est la plus optimale.

Le forfait Oxygène est neutre en CO2. En souscrivant à cette offre, vous participez aux actions menées par l'opérateur chaque année en faveur d'un monde plus vert (plantation d'une nouvelle forêt en France, aide aux agriculteurs pour la modernisation des équipements, ...).

Chez Source Mobile, son forfait est unique. Lorsque vous ne consommez pas la totalité de votre enveloppe data, l'opérateur transforme les gigas restant en gouttes qui permettent ensuite de soutenir les projets écologiques qui vous tiendront à coeur parmi une liste. Il vous offre également l'accès à des trucs et astuces pour rendre votre quotidien plus responsable grâce à son application.

Les garanties de ces forfaits pas chers

En termes de tarifs, la série limitée est économique en plus d'être flexible et plus avantageuse. Elle vous fournit de 40Go à 80Go en France métropolitaine et les tarifs des paliers sont les suivants : 7,99€/mois pour 40Go, 10,99€/mois pour 60Go et 12,99€/mois pour 80Go. L'offre Source propose un tarif unique à 10€/mois pour profiter d'une enveloppe data de 40Go depuis la Métropole.

Si vous êtes amené à voyager en Europe et dans les DOM, Prixtel offre une plus grande enveloppe que Source, soit 15Go contre 10Go.

Ces deux forfaits à prix mini et écologiques bénéficient de l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien en France qu'à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, avec le forfait Source, vous pouvez suspendre votre abonnement mobile à tout moment et la réactiver dès que vous le voulez. Il est également possible de profiter de plus data pour 2€ les 5Go. Avec la série limitée Oxygène, vous pouvez varier votre consommation chaque mois selon vos besoins et votre budget grâce aux trois paliers data incluent dans votre forfait de téléphone mobile. Sachez que le changement de palier se fait automatiquement.