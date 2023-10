Samsung Galaxy A34 5G : l'un des meilleurs milieux de gamme de cette année est à moins de 280 € sur Amazon !

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone Samsung de milieu de gamme très populaire qui a rencontré un grand succès depuis sa sortie. Il s'agit d'un smartphone Samsung de la gamme A, lancé en 2023, actuellement disponible à 278 € sur Amazon, alors que Samsung le vend à 349 €. Cette série A de Samsung vise à offrir des téléphones dotés de caractéristiques de qualité à des prix abordables. Le Galaxy A34 se situe entre le A14 et le A54 en termes de performances et de fonctionnalités, ce qui permet de le rendre à la fois puissant et abordable !

Fiche technique du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone à la fois simple et très performant. Il impressionne avec son écran AMOLED de 6,6 pouces doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des caractéristiques que l'on retrouve souvent sur les smartphones haut de gamme. Cependant, il ne s'arrête pas là. En termes de puissance, il est équipé de 6 Go de RAM et d'une puce Mediatek Dimensity 1080, une solide combinaison qui assure des performances fluides, notamment pour les jeux.

Le Samsung Galaxy A34 5G : il est proposé avec 20 % de réduction sur Amazon

L'excellent Samsung Galaxy A34 dans sa version 5G est disponible sur Amazon à un prix de 278 €, ce qui constitue une très bonne économie par rapport aux 349 € proposés par Samsung sur son site. De plus, Amazon propose une livraison rapide et gratuite, ce qui vous permettra de profiter rapidement de votre nouveau smartphone !