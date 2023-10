Google dévoile officiellement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec un chipset Tensor G3 et des fonctions d’édition de photos exclusives

Les nouveaux smartphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro viennent respectivement remplacer les modèles Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le design n’a pas beaucoup changé entre les nouveaux appareils et les anciens. Les premiers proposent toujours une bande sur l’arrière du téléphone pour intégrer tous les capteurs photo. Le Pixel 8 Pro propose, toutefois, une seule pilule contre deux sur le Pixel 7 Pro.

Le smartphone Google Pixel 8 est équipé d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il profite d’une protection Corning Gorilla Glass Victus. La dalle bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (contre 90 Hz sur le précédent) et d’une compatibilité avec les contenus vidéo HDR10+. La luminosité maximale est de 2000 cd/m2 . Il y a une caméra pour se prendre en selfie ou se filmer lors d’appel vidéo, par exemple. Celle-ci propose un capteur de 10,5 mégapixels capable de prendre des photos en ultra grand-angle et avec la possibilité d’enregistrer des séquences vidéo HDR. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo. Le mobile est compatible Wi-Fi 7, 5G, NFC et Bluetooth. Il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le Pixel 8 est officiellement certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Il supporte la technologie eSIM.

Le Pixel 8 de Google est équipé d’une batterie d’une capacité de 4575 mAh capable de supporter la charge à 30 watts mais également la charge sans fil. La charge inversée est également disponible. Pour les photos, autre que des selfies, le mobile est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il est animé par la nouvelle puce Google Tensor G3 associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go.

Le Pixel 8 arrive avec Android 14 avec la promesse de 7 ans de mises à jour du système et de la sécurité. Il sera disponible à partir du 12 octobre pour un prix de 799 €. Il est décliné en noir, gris ou saumon.

Quelle fiche technique pour le Pixel 8 Pro ?

De son côté, le Pixel 8 Pro embarque la même puce que le Pixel 8 ainsi que 12 Go de mémoire vive. Le capteur à selfie est identique ainsi que la partie connectivité et étanchéité. Toutefois, ce modèle dispose d’un capteur de température. La version Pro bénéficie du même capteur principal que le Pixel 8 mais ajoute deux capteurs de 48 mégapixels. Le premier est un téléobjectif permettant un zoom optique 5x, stabilisé optiquement alors que le deuxième permet de prendre des photos en mode ultra grand-angle. Il propose la fonction Super Res Zoom jusqu’à 30x, la gomme magique, la fonction meilleure prise, le focus macro et la possibilité de débruiter une image.

En outre, le Pixel 8 Pro est doté d’un écran de 6,7 pouces 120 Hz HDR10+ avec une dalle AMOLED ayant une définition de 1440x3120 pixels, toujours avec une protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Google annonce une luminosité maximale de 2400 cd/m2. Il peut compter sur une batterie ayant une capacité de 5050 mAh supportant la charge à 30 watts en filaire et à 23 watts, sans fil ainsi que la charge inversée.

Le smartphone Google Pxiel 8 Pro sera disponible en bleu, noir ou crème pour un prix de 1099 €.