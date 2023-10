Les bons plans Free Mobile : profitez de l'illimité dès 4,99€ ou encore de la data illimitée !

Profiter de l'illimité dès 4,99€, faire le plein de data à moins de 10€ ou encore surfer sur le web sans compter avec la 5G, c'est possible chez cet opérateur bien connu ! Découvrez notre focus du jour sur les forfaits sans engagement de Free Mobile, on vous détaille tout dans cet article !

Le forfait illimité à moins de 5€

Idéal pour les petits budgets, le célèbre forfait pas cher de Free Mobile est gratuit pour les abonnés Freebox et à 2€ par mois pour toute nouvelle souscription ! Celui-ci vous permet de profiter de 50Mo, de deux heures d'appels et de l'envoi illimité des SMS et MMS depuis la France métropolitaine comme depuis l'Europe, DOM inclus.

Pour parfaire votre abonnement mobile, l'opérateur vous permet de souscrire à l'option Booster 5Go à seulement 2,99€ par mois - soit 4,99€ par mois. Vous aurez ainsi la possibilité de surfer sur le web à hauteur de 5Go depuis la Métropole et de bénéficier de l'illimité pour communiquer sans compter partout en Europe ! Bonne nouvelle, cette option vous fournit 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM !

La Série Free avec 120Go

Si vous souhaitez davantage de data sans pour autant vous ruiner, vous pouvez opter pour la Série Free. Ce forfait sans engagement vous offre jusqu'à 120Go de data en France métropolitaine au prix de 12,99€ par mois ! Valable la première année de votre abonnement mobile, la Série Free vous fournit également jusqu'à 18Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Bien entendu, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis l'ensemble des zones précitées.

Notez qu'au-delà des 12 premiers mois, votre Série Free évoluera de manière automatique vers le forfait Free 5G que nous vous présentons ci-après.

Le nouveau forfait Free 5G

Nouvellement arrivé, ce bon plan mobile saura ravir les ultra-connectés ! Le forfait Free 5G est à 19,99€ par mois, mais il bénéficie d'un tarif préférentiel si vous êtes d'ores et déjà client chez l'opérateur :

abonnés Freebox Pop : 9,99€/mois + data illimitée en France métropolitaine

en France métropolitaine abonnés Freebox : 15,99€/mois + data illimitée en France métropolitaine

Avec celui-ci, vous pourrez apprécier jusqu'à 250Go en 5G en France métropolitaine et profiter de 35Go pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers le globe ainsi que de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS (UE). En effet, les garanties en termes de data sont valables dans de très nombreuses destinations telles que les États-Unis, le Canada, la Chine ou encore en Suisse et en Australie !