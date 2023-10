Google Pixel 8 Pro : ce nouveau haut de gamme est proposé avec une montre connectée offerte d'une valeur de 399 € !

Le Google Pixel 8 Pro vient d'être annoncé hier, le 4 octobre 2023 et est en précommande dès aujourd'hui pour une sortie le 12 octobre prochain ! Pour cette occasion, il est possible de trouver de nombreuses offres de lancement en précommande, mais celle qui a le plus attiré notre attention se trouve à la Fnac, car en plus de profiter de leur qualité de service, vous allez pouvoir obtenir d'offert avec votre nouveau smartphone, une montre connectée Google pixel Watch 2 d'une valeur de 399 € !

Le Google Pixel 8 Pro est dès à présent disponible en précommande. Il s'agit du tout dernier smartphone très haut de gamme du géant américain Google. Doué d'une appartenance toute particulière pour la photographie, grâce à un équipement de point notamment soutenue par une IA, il s'agit d'un smartphone qui sait se faire polyvalent. Aussi efficace pour gérer de nombreuses tâches avec sa Google Tensor G3 et ses 12 Go de RAM, que pour tenir dans le temps avec son excellente batterie, il y a fort à parier que le Google Pixel 8 Pro va être l'un des nouveaux succès de cette année, prouvant à nouveau que Google a tout à fait sa place parmi les grands noms du smartphone. En ce moment, pour préparer sa sortie officielle le 12 octobre prochain, il vous est possible de trouver différentes offres de lance ment, dont une très intéressante sur la Fnac, puisque ce téléphone est proposé avec une montre connectée offerte Google pixel Watch 2 d'une valeur de 399 €.

Fiche technique du Google Pixel 8 Pro

Écran : 6,7 pouces, Super Actua HD+ (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,7 pouces, Super Actua HD+ (1344 x 2992 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4950 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 Pro présente une fiche technique puissante et surtout très intéressante grâce à des composants made in Google comme la Google Tensor G3 et ses 12 Go de RAM qui prouvent une fois de plus que le constructeur sait créer des téléphones adaptés à la vie de tous les jours, mais avec des fonctionnalités luxueuses. Son appareil photo est puissant avec ses 50 Mégapixels suivi de deux fois 48 mégapixels le tout soutenu par une IA très efficace sont également une marque certaine de savoir-faire. Et côté écran, avec la technologie Super Actua, il passe un cap par rapport au Google pIxel 7 Pro.

Le Google Pixel 8 Pro est enfin là avec la Fnac avec une montre offerte pour fêter son lancement !

Le Google Pixel 8 Pro est maintenant le fer de lance de la marque Google en matière de smartphone. Proposé en précommande à 1099 € un peu partout, c'est sur la Fnac que nous trouvons l'une des offres les plus intéressantes, car avec celui-ci, vous pouvez également vous procurer une montre connectée Google pixel Watch 2.