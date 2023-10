Crosscall présente le Stellar-X5, un smartphone endurci, performant et durable

Crosscall vient d’annoncer la sortie d’un nouveau smartphone. Baptisé Stellar-X5 et endurci comme les autres mobiles de la marque française, il est le modèle le plus fin, le plus léger profitant, de surcroît d’une garantie de 5 ans.

Spécialisée dans le développement et la fabrication de smartphones résistants et endurants, la marque Crosscall propose désormais le nouveau mobile Stellar-X5. Il vient se positionner entre la gamme CORE, destinée aux professionnels de terrain et aux acteurs de la sécurité et de la défense et la gamme ACTION, destinée aux amateurs de sport. Avec la gamme STELLAR, Crosscall souhaite ainsi viser un public plus large désirant s’équiper avec un smartphone plus responsable et plus durable.

Le nouveau smartphone Crosscall Stellar-X5 répond à la norme militaire MIL-STD-810H lui permettant de revendiquer une résistance toute particulière aux chocs, aux chutes et aux températures extrêmes. L’écran est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2, soit le plus haut niveau de protection actuellement proposé et identique à celle que l’on trouve sur l’écran du Samsung Galaxy S23 Ultra mais aussi sur celui du Google Pixel 8 Pro, par exemple. Certifié IP68, il peut être immergé jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommage. Il ne craint ni l’eau salée ni l’eau chlorée.

Le mobile fait 11,9 mm en épaisseur, ce qui est plus que la moyenne des autres mobiles, mais qui n’assure pas la même sensibilité aux chocs et aux chutes. Il faut compter sur un poids de 249 grammes et malgré cela, il faut dire qu’il s’agit du modèle le plus léger et le plus fin de la marque.

Quelle configuration technique ?

Pour fonctionner, le mobile dispose d’un processeur Qualcomm QM5430 qui n’est pas des plus récents, mais peut tout à fait faire le job. Il est associé à 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5 ainsi qu’une mémoire de stockage de 128 Go au format UFS 3.1. L’appareil est compatible avec les réseaux 5G. Il supporte également le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6E pour d’excellentes performances.

Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh sans que l’on sache la puissance supportée. Le fabricant promet une grande autonomie. L’appareil bénéficie de la technologie X-Link développée par Crosscall qui permet de fixer le terminal à tout un écosystème d’accessoires pour la recharge et le transfert de données.

On peut également compter sur une technologie de réduction de bruits par IA qui capte et analyse les sons ambiants pour isoler la voix pour des échanges vocaux particulièrement clairs. En outre, on peut également compter sur la solution X-Space qui permet de brancher le mobile à un écran, un clavier et une souris pour le transformer en « ordinateur ».

Le Stellar-X5 fonctionne sous Android 13. Le fabricant promet 3 ans de mises à jour du système et 5 ans de mises à jour de sécurité. L’appareil est garanti 5 ans. Crosscall annonce un indice de réparabilité de 8,8/10. Le mobile est composé en partie de matériaux recyclés.

Le nouveau smartphone Crosscall Stellar-X5 sera disponible à partir du 6 octobre pour un prix de 899,90 €.