Samsung dépose les noms Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Fold7 pour ses prochains smartphones pliants à clapet

Samsung continue sa course effrénée vers l'avenir des téléphones pliables en enregistrant les noms « Galaxy Z Fold6 » et « Galaxy Z Fold7 » pour ses prochaines itérations. Cela survient à peine un mois après la sortie du Galaxy Z Fold5, un terminal abouti, performant et proposant un large écran externe ainsi que des fonctionnalités pertinentes pour un usage agréable au quotidien.

Samsung a officialisé les smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 fin juillet (lire notre test complet du Galaxy Z Flip5, ou notre test complet du Galaxy Z Fold5). Ils sont disponibles depuis quelques semaines maintenant. Ils arborent un look similaire à leur prédécesseur tout en offrant une jonction parfaite lorsqu’ils sont fermés, un écart étant reproché au Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Mais la marque a déjà les yeux rivés vers l’avenir et alors que la concurrence commence à sérieusement s’organiser en proposant des modèles de plus en plus aboutis, offrant ainsi un début de gamme des pliants. Certains observateurs du marché ont longtemps spéculé sur le fait que la véritable validation des téléphones pliables ne viendrait qu'avec la sortie d'un iPhone pliable. Cependant, il semble que pour le moment, Apple ne considère pas cela comme une priorité et préfère se concentrer sur d'autres domaines de développement.

Samsung dépose les noms de Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Flip7

Outre la série Galaxy Z Fold, Samsung a enregistré les noms « Galaxy Z Flip6 » et « Galaxy Z Flip7 » pour ses futurs téléphones à clapet, respectivement en 2025 et 2026. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Samsung visant à maintenir sa position dominante sur le marché des téléphones pliables. Alors que le marché des téléphones pliables évolue, on peut s'attendre à des avancées potentiellement intéressantes en matière de conception, de fonctionnalités et d'expérience utilisateur. La possibilité de passer en douceur d'un format extrêmement compact à un téléphone d’une taille standard offre des perspectives pratiques, ludiques et productives. Reste que le marché n’en est encore qu’à ses débuts et il va falloir que les prix soient plus abordables avant une adoption par un large public. En tous cas, Samsung prépare son avenir sur le secteur.

Un doute subsiste malgré tout sur la sortie du Galaxy Z Flip6 (et du Galaxy Z Fold6). En effet, certaines personnes pensent que la marque sud-coréenne pourrait passer directement du Galaxy Z Fold5 au Galaxy Z Fold7 comme elle l’avait fait, il y a plusieurs années maintenant pour le Galaxy Note.