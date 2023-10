Découvrez les nouvelles promos sur les forfaits pas chers de cet opérateur sur le réseau Bouygues Telecom

Cet opérateur virtuel propose de nouvelles promos sur ses forfaits pas chers et sans engagement, c'est le moment d'en profiter ! Disponibles sur le réseau Bouygues Telecom, nous vous présentons ces quatre offres à saisir dès maintenant !

Les nouveaux forfaits pas chers sur le réseau Bouygues Telecom

NRJ Mobile propose de nouvelles promos sur ses forfaits sans engagement ! Disponibles en ce moment, sachez que le forfait WOOT 30Go passe à 40Go ! Le tarif préférentiel de ce forfait économique s'élève à 7,99€ par mois. Avec celui-ci, vous bénéficierez de 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et de 9Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. Bien entendu, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces zones.

L'opérateur vous permet de faire le plein de data pour 17,99€ par mois. À ce tarif, vous pourrez apprécier les 200Go de data pour naviguer sur la toile en toute sérénité. En plus, tenez-vous bien, la 5G est incluse ! Depuis l'étranger (UE/DOM), ce forfait vous fournit jusqu'à 19Go. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages de manière illimitée depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine.

Les forfaits à moins de 13€

Pas de panique si vous aviez entendu parler des deux offres avec 100Go et 150Go mais que vous n'avez pas pu en profiter, celles-ci sont toujours disponibles. Sans engagement, vous pouvez opter pour l'abonnement mobile à moins de 10€ : le forfait WOOT 100Go. À 9,99€ par mois, vous bénéficierez de 100Go en France métropolitaine et de 14Go dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM.

Si vous souhaitez profiter de la vitesse 5G, le forfait 150Go est à 12,99€ par mois et inclut la 5G dans son offre mobile. Vous pourrez alors surfer sur le net à hauteur de 150Go en 5G depuis la Métropole et utiliser jusqu'à 21Go depuis l''étranger (UE/DOM).

L'un comme l'autre de ces forfaits vous permettra de communiquer à votre convenance en Métropole, dans les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.