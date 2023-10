Profiter de la 5G Bouygues Telecom à prix cassé c'est possible avec cet opérateur Low Cost : de 20 à 250Go dès 5.99€ par mois

Des forfaits à prix cassé sur le réseau Bouygues Telecom

L'opérateur virtuel Lyca Mobile met à disposition en ce moment cinq forfaits pas chers disponibles sur le réseau Bouygues Telecom. Vous pouvez ainsi profiter de superbes promotions, mais aussi de l'un des meilleurs réseaux de France afin d'optimiser l'utilisation de votre abonnement de téléphone ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces cinq offres mobile dès que vous le souhaitez et sans frais.

Vous aurez le choix parmi une large gamme de forfaits avec une enveloppe data allant de 20Go à 250Go ; et tenez-vous bien, la 5G est incluse !

Avant de vous les présenter plus en détail, sachez que les forfaits de Lyca Mobile s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire. Vos garanties comme le tarif de votre abonnement mobile seront donc renouvelés tous les 30 jours.

De 20Go à 250Go dès 5,99€

Quelle que soit l'offre en promotion que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS en France métropolitaine.

Pour les petits budgets, trois forfaits économiques sont disponibles. Le premier est à 5,99€ par mois et vous propose jusqu'à 20Go de data en France métropolitaine et 5,55Go depuis les zones UE et DOM. Le second forfait est l'offre à 7,99€ par mois qui vous permet de surfer sur le net à hauteur de 80Go en Métropole et de 7,40Go lors de vos séjours à l’étranger (UE/DOM). Enfin, avec la troisième promo, vous pouvez profiter de 120Go en France métropolitaine et de 9,25Go utilisables depuis l'UE et les DOM pour seulement 9,99€ par mois !

Si vous préférez bénéficier davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait 150Go à 11,99€ par mois qui vous fournit une enveloppe data de 12,5Go pour un usage dans la zone Europe. Le forfait 250Go vous permettra, quant à lui, de disposer de 250Go depuis la Métropole et de 17,6Go depuis l'UE et les DOM pour la somme de 18,99€ par mois.

JE PROFITE DES PROMOS