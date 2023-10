Duel de forfaits mobile avec 30Go à 6.99€ par mois : lequel choisir ?

Des promos sans engagement chez deux MVNO

En ce moment, il est possible de profiter de deux forfaits à prix mini chez deux MVNO : Syma Mobile et Auchan Télécom. L'un comme l'autre de ces forfaits sans engagement pourra être résilié dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

Ils bénéficient tous deux d'un tarif préférentiel, soit 6,99€ par mois, et vous fournissent 30Go pour surfer sur le net à prix mini depuis la France métropolitaine. De plus, vous aurez l'opportunité de profiter de l'illimité quel que soit l'abonnement mobile que vous choisirez. Ainsi, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine, depuis les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne.

Alors qu'est-ce qui différencie ces deux bons plans mobile ? Réponse ci-dessous !

Quel forfait pas cher choisir ?

S'ils permettent chacun de profiter de 30Go sans se ruiner, certains critères pourraient vous faire pencher vers l'un ou l'autre de ces forfaits illimités. Tout d'abord, le forfait 30Go de Syma Mobile s'appuie sur le réseau SFR tandis que le forfait de Auchan Télécom utilise le réseau Bouygues Telecom. Vous pouvez donc vérifier quelle couverture réseau est la plus efficace dans votre zone géographique afin de profiter de manière optimale aux garanties de votre forfait mobile économique.

Ensuite, le forfait de Auchan Télécom vous offre 1Go supplémentaire si vous souhaitez naviguer sur la toile depuis les pays de l'Union européenne, DOM inclus. En effet, il vous fournit 8Go contre 7Go chez Syma Mobile.

Enfin, le forfait Syma Mobile vous fait bénéficier d'une option gratuitement : Appels internationaux. Cette option est intéressante si vous avez des proches à l'étranger puisqu'elle vous permet d'appeler à votre convenance depuis la Métropole vers une centaine de destinations ainsi que vers les mobiles européens.