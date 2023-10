iPhone 15 : Aujourd'hui seulement à lieu la première grosse promo sur le tout nouveau haut de gamme d'Apple

L'iPhone 15 est le tout nouveau smartphone de la marque Apple. Sorti il y a quelques jours à peine, l'iPhone 15 est un appareil taillé pour être parmi les meilleurs. Il ne semble presque pas utile de présenter la gamme des iPhone tant celle-ci est passée dans la culture populaire au cours de ces dernières années. Nonobstant l'aura particulière que le constructeur américain cultive autour de sa marque, et de la qualité de ses appareils, force est de constater que les iPhone sont des engins d'une puissance peu commune sur le marché du haut de gamme, l'iPhone 15 étant tout au sommet, devancé seulement par ses déclinaisons « Plus » , « Pro » et « Pro Max ». C'est également en termes d'avancées technologiques, et donc d'innovations que Apple réussi à se démarquer en proposant des nouveautés, tant avec ses composants, qu'avec les agrémentations de logiciels qui donnent le ton sur le futur du smartphone. Par exemple, la possibilité sur les iPhone 15 Pro et Pro Max de faire tourner des jeux vidéo triple AAA tel que Resident Evil 4 Remake en version native. Un pas vers la VR branchée directement sur nos téléphones ? En ce moment, l'iPhone 15 est disponible avec une très belle réduction de 40 € sur Rakuten. Il s'agit d'un modèle importé à 889,99 € livré avec une garantie de 2 ans, un prix déjà plus bas que le prix constructeur. En ajoutant le code RAKUTEN40 lors de votre achat, le cheval de course d'Apple passera à 849 € !

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

L'iPhone 15 est sans véritable surprise un bijou de technologie. Sans mettre totalement à l’amende l'iPhone 14 Pro Max, il est tout de même plus puissant que ce qui était jusqu'alors le plus puissant des iPhone, alors qu'il s'agit du premier échelon parmi les 4 nouveaux modèles. Apple est passé maître dans l'optimisation de ses composants, et cela vient d'un savoir-faire grâce à un développement en interne de ses propres composants. Là où certains constructeurs font appel à des extérieurs, Apple est à l’origine de sa propre puce A16 Bionic, extrêmement puissante, seulement dépassée par la version 17 sur ses modèles Pro. Côté écran, il possède une technologie Super Retina XDR OLED, c'est-à-dire une prise en charge du HDR, via le XDR qui signifie « Extreme Dynamic Range », et d'un contraste plus élevé, ainsi que d'une meilleure gestion de la consommation d'énergie à l'aide de la technologie OLED. Son appareil photo est également très efficace avec un excellent logiciel post-traitement et 48 Mpx sur son objectif principal.

