Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : il est à moins de 330 € ! Plus de 100 € de réduction sur son prix constructeur

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone de milieu de gamme qui est proposé avec plus de 100 € de réduction sur le prix proposé par son constructeur, chez ce marchand. De quoi vous offrir un téléphone très performant à moindre prix.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un très bon smartphone milieu de gamme, qui est la version améliorée du Xiaomi Redmi Note 12. Ce smartphone Xiaomi a été lancé en mars 2023 au prix de 499 €, mais il est actuellement disponible sur le site officiel de Xiaomi au tarif de 429,90 €. Cependant, une offre encore plus intéressante est maintenant présente sur le site de Rakuten, où un vendeur tiers avec une note de 4,8 étoiles sur 5 le propose à 325 €, soit une économie de 104 € !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro présente une fiche technique véritablement efficace, en particulier pour un smartphone de milieu de gamme. Il est équipé d'une puce MediaTek Dimensity 1080 associée à 8 Go de RAM, mais aussi d'un superbe écran AMOLED digne des modèles haut de gamme, d'un capteur photo principal de 200 Mpx et d'une impressionnante batterie de 5000 mAh, ce qui lui assure une grande autonomie. Ces caractéristiques rappellent davantage celles des smartphones haut de gamme, ce qui est vraiment impressionnant à ce prix-là !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible sur Rakuten avec plus de 100 € de réduction

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible sur Rakuten grâce à un vendeur noté 4,8 étoiles sur 5 avec plus de 5000 ventes, et cela pour 325 €. 104 € de réduction par rapport à son prix constructeur, on peut dire que c'est une belle promo. L’appareil possède également une garantie de 2 ans et est livré depuis la France très rapidement.