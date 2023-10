Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro embarquant le Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un lancement prévu le 27 octobre

Cette année, l'événement annuel de Qualcomm, le Snapdragon Summit, se tient plus tôt que d'habitude, du 24 au 26 octobre à Hawaï. Cependant, une information encore plus excitante est venue d'une rumeur venue de Chine, et elle concerne Xiaomi puisque la marque pourrait annoncer les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, dès le 27 octobre.

Xiaomi souhaite s'imposer comme le premier fabricant de téléphones à dévoiler des appareils équipés du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3. Pour ce faire, ils ont fixé la date du 27 octobre pour l'annonce de leurs prochains fleurons, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro. Ces deux appareils sont les successeurs des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, officiellement dévoilés en décembre 2022. C'est un défi ambitieux que Xiaomi se lance en annonçant ses nouveaux smartphones dès le lendemain de la fin du Snapdragon Summit de Qualcomm. Si cette information se confirme, Xiaomi prendra une longueur d'avance considérable sur la concurrence en présentant les premiers smartphones équipés du chipset haut de gamme de Qualcomm.

Selon diverses sources, dont le site ITHome et plusieurs blogueurs sur Weibo, la série Xiaomi 14 devrait être dévoilée le 27 octobre. Même un employé du magasin Xiaomi a confirmé cette date. La série Xiaomi 14 comprendra le Xiaomi 14, le Xiaomi 14 Pro et le Xiaomi 14 Ultra. Cependant, seuls les modèles standard et Pro seront lancés cette année, l'Ultra étant prévu pour l'année prochaine.



Xiaomi 13

Quelles configurations techniques pour les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro ?

Ce qui distingue particulièrement le Xiaomi 14 Pro, c'est son design repensé avec un cadre en titane, similaire à l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Les dernières fuites suggèrent également que les deux modèles, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro, seront dotés de caméras optimisées par Leica, offrant trois capteurs photos dont deux objectifs de 50 mégapixels pour les photos ultra grand-angle et zoom. La version standard aurait un capteur principal de 50 mégapixels alors que la version serait dotée d’un objectif principal de 200 mégapixels. Ce dernier disposerait d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 120 watts contre une capacité de 4860 mAh avec une charge à 90 watts pour la version standard. De plus, ces appareils seront les premiers à être livrés avec MIUI 15 basé sur Android 14, une version du logiciel mobile de Xiaomi.

L'annonce de ces nouveaux smartphones de Xiaomi marque une étape importante dans la course à l'innovation technologique. Avec le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm à bord, ces appareils sont promis à des performances exceptionnelles.