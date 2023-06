Le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 repéré dans les listes de résultats d’AnTuTu Benchmark

Qualcomm a récemment confirmé la tenue de son événement annuel Snapdragon Tech Summit à partir du 24 octobre 2023. Le chipset haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 qui serait très certainement monté sur les prochains smartphones les plus avancés y sera officialisé. En attendant, la puce se prépare. Récemment, elle a été aperçu dans les listes de résultats de l’outil de mesure de performances Geekbench. Il a ainsi pu livrer ses premiers détails et notamment voir quelle est sa puissance de calcul. Le passage sous des applications de mesures de performances signifie que la puce sera certainement prête pour être prochainement intégrée au sein des mobiles de différentes marques. Des essais doivent avoir actuellement lieux. Rappelons que les résultats de mesure de performances sous Geekbench sont rendus obligatoirement publics.

De bons résultats pour le prochain Soc Qualcomm ?

Sous AnTuTu Benchmark, une autre application particulièrement utilisée pour mesurer les performances des processeurs et plus généralement des smartphones, le mobile a pu décrocher un score de 1 771 106, ce qui est assez impressionnant.

Toutefois, il faut aussi prendre en compte le fait que le chipset peut encore évoluer et proposer des performances encore meilleure après des phases d’optimisation. Cela permet surtout d’avoir un aperçu du potentiel de la nouvelle puce développée par Qualcomm. L’idée pour la société américaine, c’est d’aller chercher l’autre grande entreprise US, Apple qui domine le marché avec ses chipsets Bionic.

Rappelons que le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 s’appuierait sur une nouvelle architecture par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, utilisant un système 1 + 5 + 2 cœurs.

Plusieurs marques se sont déjà montrées intéressées pour intégrer ce Soc dans leurs futurs smartphones haut de gamme. Les Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12 et realme GT 5 devraient figurer parmi les premiers appareils à en profiter.