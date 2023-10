Découvrez les forfaits pas chers dès 5.99€ disponibles sur le réseau Orange chez cet opérateur low cost !

Si vous êtes à l'affût d'un bon plan mobile sur le réseau Orange, vous devriez trouver votre bonheur parmi les quatre offres en promos que nous vous présentons dans cet article ! De 20Go à 130Go, découvrez les forfaits sans engagement et pas chers de cet opérateur low cost et profitez-en !

Des forfaits pas chers sur le réseau Orange

Voici une gamme de quatre forfaits économiques disponibles sur le réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport 2022 de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Ainsi, en souscrivant à l'une de ces offres, vous pourrez profiter pleinement et de manière optimale des garanties fournies par votre forfait.

Les forfaits de Lebara sont sans engagement, vous permettant de résilier abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. À savoir que ces derniers s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire comme la plupart des forfaits chez les autres opérateurs de réseau mobile. Vos garanties ainsi que le prix de votre forfait seront donc renouvelés tous les 30 jours.

Valables pour toute nouvelle souscription, ces bons plans mobile vous offrent de 20Go à 130Go dès 5,99€ par mois. Bonne nouvelle : en ce moment, vous pouvez profiter gratuitement de la carte SIM et de la livraison. De même, 1Go supplémentaire vous est offert le premier mois de votre abonnement.

De 20Go à 130Go : quatre offres à saisir

Deux forfaits sont appropriés pour les budgets serrés : le forfait Mensuel 20Go à 5,99€ par mois et le forfait Mensuel 40Go à 7,99€ par mois. Le premier vous propose 20Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et le second 40Go. Vous bénéficierez d'une enveloppe data de 5Go (incluse) pour pouvoir rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer.

L'offre à 9,99€ par mois vous permettra de profiter de 100Go depuis la Métropole dont 5Go utilisables depuis les DOM et plus largement les pays de l'UE.

Pour faire le plein de data à prix cassé, vous pouvez opter pour le forfait Mensuel 130Go à 13,99€ par mois. Avec celui-ci, vous pourrez vous connecter à hauteur de 130Go en France métropolitaine et disposer de 7Go lorsque vous voyagez à l'étranger (DOM/UE).

Avec l'ensemble de ces forfaits sans engagement, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS sans compter en France métropolitaine grâce à l'illimité ! Attention, les MMS ne sont pas compris dans ces formules mobile.

