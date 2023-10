Samsung Galaxy S24 Ultra : 34% plus performant que le Galaxy S23 Ultra grâce au Snapdragon 8 Gen 3

Le Galaxy S24 Ultra devrait utiliser en exclusivité le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm à l'échelle mondiale. Ce puissant processeur fera sa première apparition lors de l'événement Snapdragon Summit 2023, prévu plus tard ce mois-ci. Une version américaine du Galaxy S24 Ultra (SM-S928U) vient d’être repéré sur Geekbench, équipée justement du prochain chipset phare du fondeur.

Dans la base de données de référence CPU, le smartphone a réussi à obtenir un score impressionnant de 2 234 points dans le test de performance CPU monocœur, et encore plus remarquable, 6 807 points dans le test de performance CPU multicœur.

En comparaison, le Galaxy S23 Ultra, équipé du Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, a obtenu des scores de 1 895 points dans le test CPU monocœur et 5 062 points dans le test CPU multicœur. Ces scores indiquent que le Galaxy S24 Ultra, avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3, est environ 34 % plus rapide dans les tâches liées au processeur que son prédécesseur.

Des détails sur le prochain chipset phare de Qualcomm

Outre les performances du processeur, la fiche de résultat de Geekbench a également dévoilé quelques détails supplémentaires sur le Galaxy S24 Ultra. On peut y voir que le smartphone sera livré avec Android 14 préinstallé et dispose de 8 Go de RAM. De plus, on s'attend à ce que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 ait une configuration comprenant un cœur CPU Cortex-X4 cadencé à 3,3 GHz, trois cœurs CPU Cortex-A720 cadencés à 3,15 GHz, deux cœurs CPU Cortex-A720 cadencés à 2,96 GHz, et deux cœurs CPU Cortex-A520 cadencés à 2,27 GHz.

À noter que des rumeurs circulent, laissant entendre que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 devrait offrir une amélioration de 40 % des performances GPU par rapport à son prédécesseur. Alors que les Galaxy S24 et Galaxy S24+ devraient être disponibles dans les versions Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, en fonction du marché, le Galaxy S24 Ultra devrait utiliser le processeur de Qualcomm dans le monde entier. Ce puissant appareil profiterait d’un châssis en titane. Il serait doté d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, ainsi qu'un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x.

Quand sera annoncée la série des Galaxy S24 ?

Il se murmure que Samsung pourrait décaler son calendrier de lancement habituel pour la série Galaxy S. Le lancement de la série Galaxy S24 aurait lieu plus tôt que d'habitude, selon certaines informations, avec une possible sortie en janvier 2024. Selon le média Seoul Economic Daily, Samsung prévoirait de tenir son événement de lancement Galaxy Unpacked pour le Galaxy S24 aux États-Unis, dans le même lieu que celui qui avait servi pour la présentation des Galaxy S23. Le premier Galaxy Unpacked 2024 devrait donc se dérouler à San Francisco, aux États-Unis. Rappelons qu’historiquement, Samsung a organisé les lancements de la gamme Galaxy S à San Francisco, tandis que les lancements de la gamme Galaxy Z avaient lieu à New York. Toutefois, pour les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, le géant sud-coréen a fait une exception en les présentant à Séoul, en Corée du Sud, en raison de l'intérêt du pays pour l'organisation de l'Exposition universelle de 2030.