Le chipset Snapdragon 8 Gen 3 sera annoncé le 24 octobre lors du prochain Summit Qualcomm

Tous les ans, Qualcomm organise son Summit dédié aux processeurs Snapdragon pour les appareils mobiles les plus haut de gamme. Cette année, il aura lieu à Hawaï le 24 octobre et la marque américaine devrait y présente le Snapdragon 8 Gen 3.

Chaque année à la même période, Qualcomm organise son « Tech Summit » pour présenter ses derniers processeurs pour les appareils mobiles. Toutefois, cet événement se déroule un peu plus tôt, car s’il y a deux ans, c’était en décembre, l’année dernière, Qualcomm l’a réalisé en novembre. En 2023, c’est encore un peu plus tôt puisqu’un Save The Date a été semble-t-il été envoyé à un petit groupe de personnes mentionnant les dates du 24 au 26 octobre.

Le chipset Snapdragon 8 Gen 3 annoncé le 24 octobre

Lors du Qualcomm Summit, le fondeur américain annoncera ses dernières puces haut de gamme dont la nouvelle série Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci devrait équiper les prochains smartphones flagship de différentes marques. Nous pensons notamment au Xiaomi 14 Pro qui est pressenti pour être l’un des premiers mobiles à en profiter. Le chipset Snapdragon 8 Gen 3 porte le numéro de modèle SM8650. Cela pourrait signifier que l’appareil serait présenté dans la foulée du Summit de Qualcomm, fin octobre, par exemple, du moins pour le marché chinois. Nous aurons, ensuite, une prise de parole de la marque pour sa disponibilité dans les autres pays.

Quels détails techniques pour ce chipset ?

Le prochain processeur Snapdragon 8 Gen 3 devrait profiter d’une nouvelle architecture basée sur une configuration de 1+5+2 cœurs alors que le Snapdragon 8 Gen 2 propose 1+2+2+3 cœurs. Cela permettrait au Soc de proposer un cœur plus puissant avec une fréquence d’horloge élevée, un Cortex-X4 associé à 5 cœurs de performance A720 et deux cœurs dédiés à l’efficience énergétique A520 sans oublier la partie graphique Adreno 750. Ce dernier élément offrirait un gain de performance particulièrement élevé par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Nous connaîtrons tous les détails techniques lors du Tech Summit Qualcomm à partir du 24 octobre.