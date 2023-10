La promo à ne pas rater ce week-end : le forfait mobile SOSH 40Go à prix canon sur le réseau Orange

Un forfait pas cher sur le réseau Orange

Si vous n'aviez pas vu passer la Série Limitée de SOSH, il est encore temps de se pencher dessus ! Celle-ci est en effet toujours disponible et s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport 2022 de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Ainsi, en souscrivant à ce forfait sans engagement, vous vous assurez de pouvoir utiliser vos garanties de façon optimale et fluide. Vous aurez également la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais.

Valable pour toute nouvelle souscription, cette Série Limitée est réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine ou pouvant justifier d'un lien stable avec cette zone. Par ailleurs, l'opérateur SOSH vous invite à avoir une utilisation raisonnable de vos garanties, notamment lorsque vous serez à l'étranger, afin d'éviter tout éventuel surcoût.

Quelles garanties ?

Avec cette Série Limitée, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 40Go en France métropolitaine. Si vous êtes amené à séjourner à l'étranger, vous pourrez profiter de 15Go dédiés à votre connexion web depuis l'Europe et les DOM. Notez que la Suisse et Andorre ne sont pas les destinations comprises dans votre abonnement mobile.

En ce qui concerne vos communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages - SMS/MMS - autant que vous le souhaitez et où que vous soyez en Europe (DOM et Métropole inclus). Vous avez des proches dans les départements d'outre-mer ? Bonne nouvelle, avec ce forfait illimité, vous pourrez communiquer sans compter depuis la Métropole vers ces destinations sans frais supplémentaires !

Enfin, le tarif de cette offre promotionnelle s'élève à 11,99€ par mois.