L'iPhone 15 et iPhone 15 Pro à prix canon grâce au forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom !

Votre iPhone 15 à prix canon grâce à un forfait Bouygues Telecom

Spécialiste des bons plans « smartphone + forfait mobile », Bouygues Telecom vous offre, une fois de plus, la possibilité d’être à la pointe de la technologie mobile grâce à l’une de ses supers promos. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la recette, elle est toute simple :

Sélectionnez votre modèle de smartphone ;

Associez-le à un forfait 200 Go de Bouygues Telecom ;

Profitez de plusieurs avantages successifs (remise immédiate, facilité de paiement et remboursement après achat) pour vous offrir votre nouveau smartphone sans vous ruiner.

En l'occurrence, le forfait 200 Go de Bouygues Telecom vous permet de bénéficier des avantages suivants :

• Une remise immédiate de 347,10 € ;

• Une facilité de paiement sur 24 mois ;

• Un remboursement de 80 € après achat.

Tous calculs faits, votre iPhone 15 (128 Go) vous revient à 1 € (après remboursement) + 26,16 €/mois pendant 24 mois.

Ainsi, même avec un petit budget mensuel, vous pouvez vous offrir le dernier iPhone 15 et profiter des nombreuses innovations intégrées à ce smartphone dernière génération.

Et le forfait 200 Go de Bouygues Telecom alors ?

Associé à votre iPhone 15, ce forfait mobile va vous permettre de jouir pleinement des différentes fonctionnalités de votre nouveau joujou. Il vous donne droit, chaque mois, à une grosse enveloppe web de 200 Go en 4G, ou en 5G si vous êtes dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Telecom. Vous pourrez ainsi naviguer sur le web, streamer et télécharger du contenu avec un débit ultrarapide. Dans ces 200 Go qui sont utilisables dans toute la France métropolitaine, jusqu’à 100 Go peuvent être utilisés lors de vos déplacements dans les DOM, ainsi que dans plusieurs pays étrangers : les autres pays de l’UE, Andorre, la Suisse, la Chine, les Etats-Unis, le Canada et Israël.

Le second volet de ce forfait concerne les appels et SMS. Depuis la France, ils sont offerts en illimité vers tous les réseaux métropolitains, mais aussi vers les numéros fixes et mobiles des USA, du Canada, de la Suisse, de la Chine et d’Israël. Les fixes de 120 pays sont également joignables sans frais supplémentaire depuis la France métropolitaine.

Si vous voyagez en Suisse ou en Israël, vous pouvez continuer à profiter de ce forfait pour appeler et envoyer des SMS sans compter vers les numéros locaux, mais aussi vers les numéros de France métropolitaine, des DOM et de l’UE.

Par ailleurs, ce forfait mobile permet de profiter de plusieurs avantages sur votre smartphone. Vous avez par exemple droit à une 2ème SIM Internet afin de profiter de votre forfait sur un autre appareil connecté. De même, si votre nouveau smartphone se casse, s’il est volé ou s’il se perd, Bouygues Telecom peut vous en fournir un autre en remplacement.

L’iPhone 15 Pro, également à prix mini

Grâce à une offre un peu du même style, vous pouvez aussi faire de grosses économies sur l’achat d’un iPhone 15 Pro et payer en plusieurs fois. Avec le forfait 200 Go de Bouygues Telecom, la version Pro du dernier iPhone vous revient en effet à 199,90€ à l’achat + 28,50€/mois pendant 24 mois. Une vraie aubaine !