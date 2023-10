Dernier jour pour profiter de la promo forfait mobile Le FIRST : jusqu'à 130Go à prix cassé sur le réseau Orange ou SFR

Vous n'avez pas vu passer la promo Le FIRST de cet opérateur virtuel ? Bonne nouvelle, il vous reste encore quelques heures pour en profiter ! Jusqu'à 130Go dès 9,99€ sur le réseau Orange ou SFR, on vous la présente en détail dans cet article !

Un forfait pas cher sur le réseau Orange ou SFR

En voilà un bon plan pour changer de forfait mobile ! Avec la promo de l'opérateur YouPrice, vous pouvez profiter d'un forfait économique en vous offrant jusqu'à 130Go d'internet dès 9,99€ par mois. Avant de vous présenter les garanties de cette offre promotionnelle, nous vous donnons quelques précisions sur ce forfait sans engagement.

Chez YouPrice, le forfait Le FIRST est ajustable, c'est-à-dire que vous avez trois paliers data à disposition chaque mois, correspondant à trois paliers de tarification. Ainsi, vous pouvez varier votre consommation internet selon vos besoins et envies ou encore selon votre budget ! Le changement de palier se fait de manière automatique, vous n'aurez rien à faire.

Autre particularité, le forfait pas cher de YouPrice est disponible sur le réseau Orange et sur le réseau SFR. Lors de la souscription, vous pourrez donc choisir le réseau qui vous convient le mieux en fonction de votre zone géographique ! Cela vous permet de vous assurer une utilisation optimale et fluide des garanties proposées par l'offre Le FIRST.

Jusqu'à 130Go à prix cassé

Valable pour toute nouvelle souscription, le forfait flexible Le FIRST est à prix cassé les deux premiers mois de votre abonnement mobile, quel que soit le réseau que vous sélectionnerez ! Ce forfait illimité vous permet de profiter de 16Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. De même, en France métropolitaine comme depuis ces zones, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité !

Voici comment se présente le forfait Le FIRST avec le réseau Orange :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois

de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 21,99€/mois

Si vous préférez le réseau SFR, ce forfait se compose comme suit :

jusqu'à 111Go : 9,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

de 111Go à 120Go : 16,99€/mois pendant 2 mois puis 18,99€/mois

de 120Go à 130Go : 18,99€/mois pendant 2 mois puis 20,99€/mois

Pour un usage en France métropolitaine, vous pourrez souscrire à l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois !