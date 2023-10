Nouvelles promos chez Cdiscount Mobile : deux forfaits à prix doux et deux offres 5G à moins de 15€

C'est le moment de se faire plaisir avec les nouvelles promos de cet opérateur virtuel : des forfaits pas chers et sans engagement, avec ou sans la 5G, ... Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ; venez vite les découvrir dans cet article !

Les nouvelles offres à petits prix

L'opérateur Cdiscount Mobile propose en ce moment deux nouvelles offres promotionnelles vous permettant de bénéficier d'une belle enveloppe data sans dépasser le seuil mensuel des 10€ par mois, de quoi alléger le budget de téléphonie mobile ! Avec ces forfaits sans engagement, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance en France comme en Europe (hors Suisse et Andorre) grâce à l'illimité.

Le forfait le moins cher est l'offre 40Go à 8,99€ par mois. Avec celle-ci, vous disposerez de 40Go en France métropolitaine et de 11Go dédiés à votre connexion internet depuis l'étranger (UE*/DOM).

L'offre 60Go vous permet de surfer sur le net à hauteur de 60Go en Métropole et d'apprécier les 10Go inclus pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE* et des DOM. Envie de profiter de ce bon plan mobile ? Alors, vous devrez vous acquitter de la somme de 9,99€ par mois.

Les nouveaux forfaits 5G à moins de 15€

Deux nouveaux forfaits 5G sont également à votre disposition et bénéficient de tarifs préférentiels exceptionnels ! Le forfait 120Go est à seulement 13,99€ par mois. L'offre 150Go vous coûtera quant à elle la somme de 14,99€ par mois. Sans engagement, ces deux forfaits illimités vous permettent de faire le plein de data avec la 5G sans payer de supplément !

Quelle que soit la promo que vous choisirez, vous pourrez communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.

Avec le forfait 120Go, l'opérateur prévoit 15Go pour votre connexion web depuis l'ensemble des destinations précitées. Le forfait 150Go vous fournit 1Go de moins, soit 14Go, utilisables à tout moment lorsque vous voyagez dans l'une de ces zones.

*pays de l'UE + Liechtenstein, Norvège, Islande